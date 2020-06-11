Любители природы приглашаются в поход по долине реки Пирита

Площадь созданного в 1957 году заповедника составляет 703 гектара, и охватывает долину реки Пирита, речные террасы, обнажения и всевозможные растительные сообщества. На террасах древней долины реки возвышаются сосняки, которым насчитывается не менее 150–200 лет. На территории ландшафтного заповедника располагается также бывшее болото Клоостриметса площадью примерно 20 гектаров. В настоящее время в результате деятельности человека болото превратилось в черничный перегнойно-болотный сосняк.

Значительное видовое разнообразие обусловлено многообразием мест произрастания. На территории заповедника произрастает порядка 650 видов растений, а также насчитывается свыше 120 видов птиц. Здесь произрастают многие виды растений, находящиеся под охраной природы: армерия приморская, прострел луговой, пальчатокоренник балтийский, гудайера ползучая, дремлик широколистый и др. Кроме того, территория является важным местом поиска пропитания для летучих мышей в летний сезон.

Участие в учебном походе бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Регистрация начинается в пятницу, 12 июня, в 12:00.

Участникам следует соблюдать меры предосторожности, связанные с коронавирусом: людям из группы риска рекомендуется избегать скоплений народа; участвовать могут люди, не имеющие симптомов инфекции. Во время похода действует правило 2+2, рекомендуется носить защитную маску.

Организатор похода - Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства при поддержке фонда «Центр инвестирования в окружающую среду» (KIK).