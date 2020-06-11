Чт, 11.06.2020
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В УЕФА пока не определились с форматом завершения сезона в Лиге чемпионов

Штаб-квартира УЕФА

ФОТО: uefa.com

Представитель пресс-службы УЕФА заявил, что ведомство все еще не приняло решение о том, как будет доигран плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, пишет Sports.

«Была создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения возможных решений по календарю и вариантов формата, при которых возможно завершение сезона.

В настоящее время рассматриваются различные варианты, на данном этапе никаких решений не принято», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

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