Интересный вариант: крупный девелопер готов купить старую квартиру клиента

По словам руководителя Invego Кристьян-Тора Вяхи, цель предложения, которое действует до конца июля - сделать покупку жилья максимально комфортной для людей. «Принцип прост - оцениваем жилье желающего переехать в Тискреоя, помогаем ему найти покупателя, а если с продажей ничего не получается, сами покупаем его старое жилье», - объясняет Вяхи. Квартира должна находиться в Таллинне или окрестностях столицы, а также в Тарту и Пярну.

Чтобы воспользоваться этим заманчивым предложением, нужно выбрать объект для покупки в Tiskreoja и сообщить до конца июля, что вы хотите использовать этот шанс. Специалисты из бюро недвижимости LAAM проведут осмотр существующего жилища и оценят его. После этого комиссия Tiskreoja сделает предложение выкупить старую квартиру, цена которой будет зависеть от конкретной квартиры, ее местоположения и других факторов, а также от оценочного акта.

Если сделанное предложение подойдет, будут заключены договоры на покупку нового жилья и поиск покупателя для старой квартиры. LAAM Kinnisvara ищет покупателя на существующую у клиента квартиру, пока не будет готов его новый дом в Tiskreoja. Минимальный период продажи составляет три месяца, и если к тому времени покупатель не будет найден, застройщик Tiskreoja сам купит имеющуюся квартиру.

Будущий новый жилой район Tiskreoja площадью 12 гектаров будет построен на границе Таллинна, где будет построено около 400 домов. Рядом с домами запланирован внутренний дом, километр оздоровительных трасс, парк скейтбордов, игровые площадки с мячом, большая детская игровая площадка и большой яблоневый сад. Все современные жилые дома имеют три этажа, и в каждом доме есть лифт. Между квартирами установлена ​​дополнительная звукоизоляция, а в большинстве домов есть просторный балкон или терраса.