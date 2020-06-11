Теперь жители Эстонии могут застраховать путешествие и от COVID-19

Как пояснил директор страхования Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт, несмотря на то что послабление антивирусных мер в разных странах осуществляется по-разному, на сегодняшний момент уже можно утверждать, что люди возвращаются к нормальному ритму жизни и работы, а сложные времена, продлившиеся почти три месяца, проходят. «Открывается все больше границ и линий авиасообщения. В то же время пока неизвестно, что будет представлять собой вторая волна вируса и как она отразится на туризме во второй половине года», - отметил Кивирюйт.

Поэтому страховое общество Salva добавило в пакет туристического страхования медицинскую страховку от COVID-19, которая покроет расходы на лечение в случае заражения вирусом за границей (расходы на диагностику, лекарства, стационарное лечение), а в случае обязательного карантина – и дополнительные расходы на размещение. При необходимости компенсируется и стоимость обратных билетов в пределах до 1500 евро.

В случае, если у застрахованного лица COVID-19 диагностируется в Эстонии до того, как он успел отправиться в поездку, и в связи с этим путешествия становятся противопоказаны, Salva компенсирует и стоимость неиспользованных турпакета или авиабилетов на основании срыва путешествия. Действие медицинской страховки от COVID-19 распространяется и на ранее заключенные, уже действующие полисы туристического страхования Salva.

«Такое дополнительное покрытие в рамках нашего туристического страхования позволит защитить наших клиентов во время второй волны вируса. Учитывая, что мы единственное в Эстонии страховое общество, предлагающее возможность застраховать здоровье на сумму в размере 1 000 000 евро, нашим клиентам не грозит попасть в беду ни в одной точке мира. Даже в таких странах с крайне дорогими медицинскими услугами, как, например, США или Канада», - отметил Кивирюйт.