Чт, 11.06.2020
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Фото ⟩ В Словакии неизвестный напал с ножом на школу: ранены дети и учителя

В словацком городе Врутки неизвестный напал с ножом на начальную школу, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию на сайте местной полиции.

Погибла замдиректора, ранены двое взрослых и двое детей. Нападавшего застрелили.

«К месту происшествия направляется глава полиции республики Милан Лучанский. Ситуация находится под контролем», — добавляется в релизе.

Известно, что преступнику было 22 года, он из города Мартина на севере страны.

По данным телеканала ТА3, мужчина ранил также директора школы и несколько учеников.

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