Фото ⟩ В Словакии неизвестный напал с ножом на школу: ранены дети и учителя

В словацком городе Врутки неизвестный напал с ножом на начальную школу, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию на сайте местной полиции.
Погибла замдиректора, ранены двое взрослых и двое детей. Нападавшего застрелили.
«К месту происшествия направляется глава полиции республики Милан Лучанский. Ситуация находится под контролем», — добавляется в релизе.
Известно, что преступнику было 22 года, он из города Мартина на севере страны.
По данным телеканала ТА3, мужчина ранил также директора школы и несколько учеников.
Two dead after school knife attack in Vrútky https://t.co/MyCtErJyTA pic.twitter.com/vn3aGg4Qnx— ESN (@evnsocial) June 11, 2020