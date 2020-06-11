Лучшим футбольным тренером мая признали наставника "Левадии" Мартина Рейма

Лучшим тренером мая стал наставник "Левадии" Мартин Рейм. Под его руководством команда выиграла в прошлом месяце три матча из трех, взяв верх над "Легионом" (2:0), "Тулевиком" (3:1) и "Пайде" (4:1), пишет Rus.ERR.