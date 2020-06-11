Лучшим футбольным тренером мая признали наставника "Левадии" Мартина Рейма

В высшем дивизионе чемпионата Эстонии по футболу выбрали лучших тренера и игрока по итогам выступлений команд в мае.
Лучшим тренером мая стал наставник "Левадии" Мартин Рейм. Под его руководством команда выиграла в прошлом месяце три матча из трех, взяв верх над "Легионом" (2:0), "Тулевиком" (3:1) и "Пайде" (4:1), пишет Rus.ERR.
Лучшим футболистом мая стал бразильский защитник "Нымме Калью" Педро Виктор, который отметился не только выполнением прямых обязанностей, но и двумя голами в ворота вильяндиского "Тулевика" (6:0).
Розыгрыш чемпионата Эстонии по футболу был возобновлен 19 мая.