Чт, 11.06.2020
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  • Лучшим футбольным тренером мая признали наставника "Левадии" Мартина Рейма

Лучшим футбольным тренером мая признали наставника "Левадии" Мартина Рейма

Мартин Рейм (справа).

ФОТО: Tairo Lutter

В высшем дивизионе чемпионата Эстонии по футболу выбрали лучших тренера и игрока по итогам выступлений команд в мае.

Лучшим тренером мая стал наставник "Левадии" Мартин Рейм. Под его руководством команда выиграла в прошлом месяце три матча из трех, взяв верх над "Легионом" (2:0), "Тулевиком" (3:1) и "Пайде" (4:1), пишет Rus.ERR.

Лучшим футболистом мая стал бразильский защитник "Нымме Калью" Педро Виктор, который отметился не только выполнением прямых обязанностей, но и двумя голами в ворота вильяндиского "Тулевика" (6:0).

Розыгрыш чемпионата Эстонии по футболу был возобновлен 19 мая.

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