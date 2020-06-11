Полиции нужна помощь в поиске 48-летнего мужчины

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Пайде 48-летнего Ивара.
Информация об исчезновении Ивара поступила в полицию во вторник, 9 мая, но известно, что в конце мая он ушел из своего дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Ивар и ранее уходил из дома, мобильного телефона у него нет.
К настоящему моменту полиция проверила всевозможные места, куда пропавший мог отправиться, но, к сожалению, найти его не удалось. Словесный портрет передан также полицейскому патрулю.
Рост Ивара составляет около 180 см. Лысый, худощавого телосложения.
Уходя из дома, он был одет в зеленую ветровку и темные джинсы.
Полиция просит всех, кто видел Ивара или располагает информацией о его местонахождении, звонить по телефону 5855 3809 или по короткому номеру 112.