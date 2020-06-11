Полиции нужна помощь в поиске 48-летнего мужчины

Информация об исчезновении Ивара поступила в полицию во вторник, 9 мая, но известно, что в конце мая он ушел из своего дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Ивар и ранее уходил из дома, мобильного телефона у него нет.

К настоящему моменту полиция проверила всевозможные места, куда пропавший мог отправиться, но, к сожалению, найти его не удалось. Словесный портрет передан также полицейскому патрулю.

Рост Ивара составляет около 180 см. Лысый, худощавого телосложения.

Уходя из дома, он был одет в зеленую ветровку и темные джинсы.