Чт, 11.06.2020
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Полиции нужна помощь в поиске 48-летнего мужчины

Пропавший Ивар.

ФОТО: Lääne prefektuur

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Пайде 48-летнего Ивара.

Информация об исчезновении Ивара поступила в полицию во вторник, 9 мая, но известно, что в конце мая он ушел из своего дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Ивар и ранее уходил из дома, мобильного телефона у него нет.

К настоящему моменту полиция проверила всевозможные места, куда пропавший мог отправиться, но, к сожалению, найти его не удалось. Словесный портрет передан также полицейскому патрулю.

Рост Ивара составляет около 180 см. Лысый, худощавого телосложения.

Уходя из дома, он был одет в зеленую ветровку и темные джинсы.

Полиция просит всех, кто видел Ивара или располагает информацией о его местонахождении, звонить по телефону 5855 3809 или по короткому номеру 112.

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