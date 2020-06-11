«Где мой сын?»: семья до сих пор ничего не знает о таинственно пропавшем на Карибских островах эстонце

«В понедельник утром, 11 июня, видно, что он на своей яхте начал туда плыть», - сказала мать.

Лейли Сипсакас говорит, что в Эстонии все вещи остались на своих местах, как было до отъезда сына: дом ждет хозяина, а бизнесом занимается его младший брат.

Мать признается, что еще не простилась с сыном. «У меня есть надежда», - говорит она. Потом царит пауза. «Хотя я обманываю себя».

Она не стремится к воде — еще не может. «Когда-то надо отправиться к Карибскому морю. Хочу поехать... собираюсь. Это его могила. Но я не хочу с ним прощаться», - добавляет Лейли Сипсакас.

Старший следователь Раквереского отделения полиции Маарика Мянник:

«Андреас Сипсакас через Интерпол объявлен пропавшим без вести. В ходе международного сотрудничества дополнительные запросы были направлены в Перу, Панаму, Колумбию и Мексику. Мы получили ответ, что об этом деле помнят, но у них нет никакой новой информации, которую они могли бы нам представить. Недавно на Ямайку был отправлен дополнительный запрос, но мы еще не получили ответа.

К сожалению, происки на месте мы не можем как-либо координировать, это в компетенции местных властей. Также нет информации о том, что речь может идти о пиратстве или о захвате заложника, но этого нельзя исключать. Если поступит новая информация, она, безусловно, будет проверена».

Министерство иностранных дел также сообщило, что на данный момент у них нет новой информации о Андреасе Сипсакасе.