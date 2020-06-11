Николас Мансхаус. ФОТО: NTB SCANPIX/via REUTERS

22-летний норвежец Николас Мансхаус, убивший сводную сестру и обстрелявший прихожан в мечети в Осло, приговорен к 21 году заключения с минимальным сроком наказания в 14 лет.

10 августа 2019 году вооруженный винтовкой и дробовиком Мансхаус проник в мечеть «Аль-Нур» в пригороде Осло. Молитва только что закончилась, и в здании были только три человека. Мансхаус открыл огонь, успел выстрелить несколько раз перед тем, как его обезвредил один из смотрителей мечети, в прошлом офицер ВВС Пакистана.

Судья Анника Линдстрем сказала на суде, что Мансхаус виновен в том, что, по собственному признанию, собирался «убить как можно больше мусульман», а также хотел начать расовую войну.

Перед тем как пойти в мечеть, Мансхаус застрелил свою 17-летнюю сводную сестру в ее комнате: девушка имела китайские корни. СМИ предполагали, что она могла знать о готовящемся нападении на мечеть.

При этом на Мансхаусе был шлем с камерой - он записал нападение и хотел транслировать его в интернете, но выйти в эфир у него не получилось.

Преступление Мансхауса рассматривалось как теракт.

Зачитывая приговор, судья Анника Линдстрем отметила, что Мансхаус посещал неонацистские ресурсы в интернете, которые содержали в том числе призывы к «расовой войне».

Сам Мансхаус в суде не подавал знаков раскаяния. Он выразил восхищение действиями Брентона Тарранта, в марте 2019 года расстрелявшего прихожан мечети в столице Новой Зеландии и транслировавшего нападение в интернете. Мечеть, на которую напал Таррант, тоже называлась «Аль-Нур», или «Свет».

Кроме того 22-летний норвежец говорил о «геноциде народа Европы», называл Холокост мифом, цитировал Гитлера и Андреса Брейвика, в 2011 году устроившего взрыв в Осло и расстрелявшего десятки человек в летнем молодежном лагере на острове Утойя.