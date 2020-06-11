В Рапламаа продается с молотка дом, якобы требующий реновации

Дом площадью 358 м2 выставленный на аукцион, рекламируется как строение, нуждающееся в ремонте. Однако новый собственник скорее всего не сможет переехать в ближайшее время в новое жилье, так как над домом будто бы пронесся торнадо.

Обрушившаяся постройка расположена на участке площадью 1404 м2. Для участия в аукционе необходимо внести залог в размере 2000 евро, который будет возвращен после окончания аукциона. Начальная цена имущества составляет 20 000 евро, а шаг аукциона составляет 25 евро. С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ, а с условиями участия в аукционе и его проведения - ЗДЕСЬ.