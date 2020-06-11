Фото ⟩ Водителя, автомобиль которого пришлось таранить полиции, отправили за решетку и лишили машины

Поскольку назначенное в сентябре прошлого года наказание за систематическую езду без водительских прав еще не погашено, теперь Ряни в качестве дополнительного наказания придется провести в тюрьме восемь месяцев и 28 дней.

Также суд конфисковал его автомобиль. «Вчерашний инцидент на самом деле является несчастным случаем со счастливым концом, когда тяжких последствий, возможно, даже чей-то смерти, удалось избежать только благодаря профессиональной работе полиции при задержании нарушителя. Люди без водительских прав в большинстве случаев не думают, что во время езды может произойти что-то плохое, но оно происходит - и значительно чаще, чем с водителями, у которых есть необходимые знания и опыт вождения», - сказал Виссак.