Фото ⟩ Водителя, автомобиль которого пришлось таранить полиции, отправили за решетку и лишили машины

На сегодняшнем заседании суда прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Юри Виссак потребовал для Ромета Ряни, который вчера в Тартумаа пытался скрыться от полиции, шесть месяцев реального тюремного заключения, суд удовлетворил это требование, сообщает Tartu Postimees.
Поскольку назначенное в сентябре прошлого года наказание за систематическую езду без водительских прав еще не погашено, теперь Ряни в качестве дополнительного наказания придется провести в тюрьме восемь месяцев и 28 дней.
Также суд конфисковал его автомобиль. «Вчерашний инцидент на самом деле является несчастным случаем со счастливым концом, когда тяжких последствий, возможно, даже чей-то смерти, удалось избежать только благодаря профессиональной работе полиции при задержании нарушителя. Люди без водительских прав в большинстве случаев не думают, что во время езды может произойти что-то плохое, но оно происходит - и значительно чаще, чем с водителями, у которых есть необходимые знания и опыт вождения», - сказал Виссак.