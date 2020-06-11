Чт, 11.06.2020
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  • Водителя, автомобиль которого пришлось таранить полиции, отправили за решетку и лишили машины

Фото ⟩ Водителя, автомобиль которого пришлось таранить полиции, отправили за решетку и лишили машины

Полиция протаранила в районе Пангоди Audi, после чего водитель скрылся в лесу. Служебная собака нашла его в 600 метрах от места происшествия.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

На сегодняшнем заседании суда прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Юри Виссак потребовал для Ромета Ряни, который вчера в Тартумаа пытался скрыться от полиции, шесть месяцев реального тюремного заключения, суд удовлетворил это требование, сообщает Tartu Postimees.

Поскольку назначенное в сентябре прошлого года наказание за систематическую езду без водительских прав еще не погашено, теперь Ряни в качестве дополнительного наказания придется провести в тюрьме восемь месяцев и 28 дней.

Нарушитель предстал перед судом. 

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Также суд конфисковал его автомобиль. «Вчерашний инцидент на самом деле является несчастным случаем со счастливым концом, когда тяжких последствий, возможно, даже чей-то смерти, удалось избежать только благодаря профессиональной работе полиции при задержании нарушителя. Люди без водительских прав в большинстве случаев не думают, что во время езды может произойти что-то плохое, но оно происходит -  и значительно чаще, чем с водителями, у которых есть необходимые знания и опыт вождения», - сказал Виссак.

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