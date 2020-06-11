Лотман: антирасисты говорят то же, что и расисты

«Было две истории о смерти Джорджа Флойда: правдивая (белый полицейский Дерек Шовен зверски убил Флойда, темнокожего безоружного христианина) и ложная (у Флойда было богатое криминальное прошлое, в тот роковой день он использовал поддельные деньги и сопротивлялся полиции). Тот, кто верит в последний из рассказов, немедленно рискует быть обвиненным в расизме», - объяснил Лотман в передаче «Новости+» на Викеррадио.

«Дело в том, что антирасисты, как белые, так и черные, используют те же аргументы, что и расисты: они смотрят на пропорцию между проживающими в стране темнокожими и их количеством в тюрьмах - это ли не расизм?», - сказал он.