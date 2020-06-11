Чт, 11.06.2020
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Лотман: антирасисты говорят то же, что и расисты

Михаил Лотман, Тарту. Литературовед, семиотик и политик Михаил Лотман в своем рабочем кабинете.

ФОТО: Sille Annuk

Комментируя протесты и беспорядки в Америке, профессор семиотики и член Рийгикогу Михаил Лотман сказал, что часть антирасистского дискурса светлокожих трактует темнокожих как неполноценных, которым следует рассказывать сказки, а не правду, передает ERR.

«Было две истории о смерти Джорджа Флойда: правдивая (белый полицейский Дерек Шовен зверски убил Флойда, темнокожего безоружного христианина) и ложная (у Флойда было богатое криминальное прошлое, в тот роковой день он использовал поддельные деньги и сопротивлялся полиции). Тот, кто верит в последний из рассказов, немедленно рискует быть обвиненным в расизме», - объяснил Лотман в передаче «Новости+» на Викеррадио.

«Дело в том, что антирасисты, как белые, так и черные, используют те же аргументы, что и расисты: они смотрят на пропорцию между проживающими в стране темнокожими и их количеством в тюрьмах - это ли не расизм?», - сказал он.

По словам Лотмана, антирасистский подход должен заключаться в равном обращении с любым лицом - совершивший преступление должен получить по заслугам.

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