Видео читателя: выдра в растерянности бродит по улицам города

Тариус остановила автомобиль, чтобы внимательнее изучить находившееся у дороги животное, и выяснилось, что это выдра. Что делало водное животное в районе, от которого как до искусственного озера, так и реки Пярну более километра пути, неизвестно, пишет Järva Teataja.

По словам Тариус, животное передвигалось вблизи перекрестка улиц Толли и Пикк, позволило запечатлеть себя на телефон любопытным людям и скрылось в находящемся поблизости дворе дома.

«Малыш был в растерянности, но надеемся, что он все-таки найдет дорогу домой», - отметила Тариус. Тем не менее, домовладельцы, живущие поблизости, должны осмотреть свои дворы и при возможности доставить выдру в ее естественную среду обитания.