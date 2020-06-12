Проект по возрождению Сканстес стоимостью около 20 миллионов долларов, который муниципалитет начал со сноса огородов, что поставило под угрозу жизнь домашних и диких животных, был приостановлен до 30 июня. Тяжелая техника в боевой готовности и ждет, когда можно будет возобновить работу, но пока это сделать невозможно: орнитологи констатировали, что в этом районе обитает семь особо охраняемых видов птиц, а в конце июля начнется сезон гнездования. Эксперты призывают запретить строительные работы в этом и прилегающих районах до 25 августа.

В огородах обитают также кошки, лисы, зайцы, ежи, дятлы и летучие мыши. У животных недавно появилось потомство. На данный момент поймать их и эвакуировать - "миссия невыполнима".

Огороды Сканстес - особенное место для Риги. На расстоянии вытянутой руки от офисного центра SWH, в конце улицы Сканстес, огороженной забором, вдруг начинается другой мир: одинокий остров в океане новой жизни - атавизм из прошлого, когда здесь располагались так называемые колонии Лапеню, созданные более ста лет назад. Сквозь цветущие яблоневые кроны видны вершины башен Сканстес, которые своими многооконными глазами в течение нескольких лет постоянно напоминали местным жителям, что рано или поздно наступит конец и этому миру. На новых страницах истории Сканстес для многих больше не будет места.

Видео: Огороды на улице Сканстес

Уже с 2017 года местные сады и огороды называют деградирующий территорией. С тех самых пор, когда Рижская дума не стала продлевать договоры с их обитателями. Микроскопическая территория огородов охраняется - сюда могут войти только хозяева огородов, которые до 25 мая должны были покинуть территорию. Несколько дней назад добровольцам, занимающимся спасением животных, также вход сюда был запрещен. Официальной идентификацией и эвакуацией животных занимается общество Ulubele. «Почему территория муниципалитета закрыта для жителей, если строительство еще не началось - это секретный военный объект?» - позже прокомментирует ситуацию вице-президент Клуба охраны окружающей среды Элита Калниня.

Планы самоуправления грандиозны: через пару лет территория изменится до неузнаваемости. Здесь планируется организовать зеленую зону с парком и системой каналов. В парке будут установлены шезлонги, столы для пикника, детская площадка, уличные тренажеры, элементы скейт-парка. Планируется посадить около 1000 новых деревьев. Начатая первая фаза проекта по оживлению Сканстес включает в себя строительство улиц Лапеню, Яниса Дикманиса, Яниса Круминьша и Яниса Салиня, строительство инженерных коммуникаций (водоснабжения, канализации, дождевой канализации, уличного освещения), а также строительство системы хранения и отвода дождевой воды. Проект Сканстес реализуется Департаментом городского развития Рижской думы с привлечением финансирования ЕС на сумму почти восемь миллионов евро. Проект планируется завершить к декабрю 2022 года.

ФОТО: Департамент городского развития Рижской думы

ФОТО: Jānis Vingris

Прощание с прошлым

Мы гуляем по огородам, или - если быть более точными - по тому, что от них осталось.

25 мая. Небольшое садовое гетто с грядками лука и укропа, криво сколоченными скамейками, ржавыми балками для сушки белья, пыльными окнами, покрытыми разноцветными тряпками. Здесь все еще можно увидеть остатки того мира, который был пятьдесят лет назад. Некоторые огороды стоят здесь на протяжении многих десятилетий.

По иронии судьбы, на расстоянии нескольких метров от зданий офисов Сканстес, в которых расположены небанковские кредитно-коллекторские компании, в заброшенных хижинах можно встретить бездомных. По оценкам волонтеров, постоянно здесь проживает около десяти человек.

Рижский Департамент городского развития напоминает, что с 2017 года договоры аренды не продлеваются, а это означает, что огороды являются незаконными. Те, кто продолжает здесь заниматься сельским хозяйством, делают это «без бумаг».

В этот день на территорию огородов прибыла тяжелая техника и начался процесс сноса. Цветущие кусты сирени и роз были уложены огромными кучами на обочине центральной улицы. Хотя работы проводились в соответствии с законом - разрешение на строительство было согласовано, вскоре двигатели бульдозеров пришлось заглушить. Защитникам окружающей среды и животных удалось поднять шум и добиться двухнедельного перерыва. Десятки кошек, лис, зайцев, ежей, дятлов, летучих мышей - все эти животные и птицы со своим потомством живут в заросших огородах. Разработчики проекта о них забыли.

ФОТО: Jānis Vingris

Большинство обитателей уже покинули территорию, но здесь все еще можно встретить людей. Каждого пришедшего проверяет охранник и записывает его данные в блокнот. Люди пользуются последним шансом забрать и вывезти свои вещи.

«Добрый день! Это мы с вами созванивались?» - две женщины в красных куртках обращаются к хозяйке одного огорода. «Да-да, в пять у нас встреча. Идем к огороду. Я сегодня пришла пораньше и все подготовила». Женщины пришли, чтобы воспользоваться последней возможностью приобрести пионы для пересадки, валериану, мяту. Представители защитников животных гуляют по огородам и общаются с редко встречающимися местными обитателями, обследуя места обитания бездомных домашних и диких животных. «Очистят муниципальную землю от людей и животных, затем пойдут в ближайший кабинет, переоформят в участок под застройку, и Спрудс купит его, заботясь об Америке», - эмоционально говорят волонтеры.

Новую Ригу строят, разрушая бульдозерами огороды и воспоминания.

В самом дальнем углу территории - прямо рядом с двором офисного центра SWH - над высокой травой появляется хитрая голова кота, а затем снова исчезает. Активисты говорят, что здесь живет кошачья мама - одна из диких кошек, которую они хотят вывезти с территории и доставить к котятам, спасенным от колес трактора. Задача не из легких, потому что кошка напугана и так просто в руки не дается.

У одной невероятно изогнутой будки грустного вида стоит грузовой микроавтобус. Хозяйка постройки с мужем складывают ржавые металлические трубы, провода, чугунные радиаторы и другой металлолом.

«Сделают велосипедные дорожки какие-нибудь, я по телевизору слышал. А могли быть хорошие огороды», - говорит, вытирая пот со лба, водитель автобуса.

«Хотели здесь и трамвай пустить. Двадцать четвертый ходит, потом троллейбус ходит, дальше трамвай, ну. И еще один трамвай?». Хозяйка постройки рассказывает, что бульдозеры, которые сровняли с землей все возле ее домика, уже забрали с собой все виды металла. «Вот такие трубы увезли», - показывает она.

ФОТО: Jānis Vingris

2 июня - два дня до конца продленного срока. Ощущения сюрреалистичные, будто идешь по торопливо покинутому полю битвы. На выходных здесь произошел пожар. Вероятнее всего, из-за нагретого солнцем битого стекла. Похоже, в домах почти никого нет - ведра, лейки, цветущие тюльпаны, рассада томатов и огурцов в теплицах.

У одного дома, словно чувствуя настроение, на цепи нервно дергаются четыре собаки, в тени лежат три кота. Постройка выглядит аккуратно и ухоженно, стены веранды покрыты деревянными дощечками, вымощены дорожки. Татьяна прожила здесь 25 лет, но через два дня ей нужно уехать.

«Куда пойду? Буду жить в Саласпилсе, в открытом поле, без электричества», - не может сдержать она слез.

Нет, другого места жительства муниципалитет не предлагает. Незаконное строительство и точка. Много лет назад, когда Татьяна купила огород, она подала документы на приватизацию, но ответа не получила. По ее словам, она каждый год продлевает договор аренды с ассоциацией Lapeņu dārzi, платила налог на недвижимость, была здесь задекларирована. Женщина самостоятельно отремонтировала и улучшила дом. Некоторое время работала за границей.

ФОТО: Jānis Vingris

«Это современный капитализм. Они сказали - это не наше дело, куда ты пойдешь», - говорит Татьяна. Ощущение, что ей что-то принадлежит, оказалось иллюзией. Она кажется эмоционально разбитой и больше не хочет говорить.

Елена с мужем живет здесь более 20 лет и уезжать не собирается. Ее дом сносить не будут - так сказали, потому что здание занесено в Земельную книгу.Скромный дом находится в довольно плачевном состоянии - его трудно представить на фоне нового района Сканстес. «Они начали жестоко. Но здесь так много животных! Есть канавы с водой - живут утки, утята». Женщина говорит, что когда-то агрономы сажали здесь редкие виды деревьев.

«Сливы, вишня, помидоры с кулак. Все здесь было», - отмахивается она и уходит по асфальтированной улице.

Сколько еще жизней мы должны потерять...

«Ужасная картина»", - описывает увиденное в мае Анта Звирбуле. Она является одним из волонтеров, которые приняли участие в эвакуации животных и забили тревогу: муниципалитет недостаточно делает для выявления и спасения дикой природы и домашних животных. По ее мнению, отношение разработчиков неподобающее. «Я присоединилась 19 мая, когда узнала, что там проводятся ремонтные работы. То, что я там увидела - было ужасно. Бульдозеры переезжали сирень, женщины умоляли, чтобы их огороды не разрушали. Такое наплевательское отношение к природе в XXI веке трудно представить. Сколько еще животных нужно потерять, чтобы понять, что у жизни есть ценность?»

ФОТО: Raimonds Maleks

Анта говорит, что в кустах и ​​в высокой траве живет много живых существ - лисы с лисятами, зайцы, семейство ежей, утки с утятами, летучие мыши, ящерицы. Здесь у них единственный дом.

«Больно, что, живя в Европе, мы не испытываем сострадания к животным». Анта говорит, что вместе с обществом Ulubele, которое официально занимается эвакуацией животных, было спасено 27 взрослых кошек и четыре котенка. По ее оценке, по территории все еще бродят по крайней мере десять бездомных кошек. Анта возмущена, что проект, финансируемый европейскими фондами, реализуется без уважения к природе.

«В какой среде живут дети - их водят в зоопарк посмотреть на животных, а поблизости таких же животных давят бульдозерами».

Представители Ulubele узнали о происходящем в середине мая, когда жители сообщили о разрушительных работах, ведущихся на территории огородов. Обвинения волонтеров они описывают как «эмоции», но считают, что неэтично начинать строительные работы весной. «Это тот печальный случай, когда законом не регламентируется, когда и что можно делать на территории огородов, которая считается незаконной. Для нас совершенно очевидно, что в то время, когда деревья цветут, а у животных появляется потомство, такие строительные работы не должны проводиться. Теперь мы надеемся на разумное решение, что деревья, на которых гнездятся птицы, не будут вырубать», - говорит руководитель Ulubele Илзе Джонсоне. Она подчеркивает, что ни один детеныш не сможет спастись от колес трактора.

ФОТО: Jānis Vingris

Клуб охраны окружающей среды: у Латвии могут быть проблемы

«Разве это латвийская традиция - спиливать цветущие яблони, а потом покупать за большие деньги и сажать сакуру?» - говорит Элита Калниня, вице-президент Клуба охраны окружающей среды. Хотя постановления Кабинета министров предусматривают, что во время гнездования птиц с 15 апреля по 30 июня запрещено вырубать деревья в городских и сельских районах, этот запрет не распространяется на фруктовые деревья и кустарники. Клуб охраны окружающей среды считает эти условия абсурдными, указывая, что птицы имеют тенденцию гнездиться в кустах.

«Это уже не первый раз, мы неоднократно говорили, что законодательство необходимо изменить. Яблони - тоже деревья, а маленькие птички, которые гнездятся в кустах, являются украшением города. Это абсурдно - за европейские деньги разрушают природу, не говоря уже о людях, которые там живут - с ними не считаются, потому что они небогаты. Несколько лет назад была разрушена территория огородов поблизости, а теперь эта область пустует. Обещали построить спортивный парк, но в результате - огромное пустое пространство. Проекты по возрождению за европейские деньги безжалостно направлены против природы, а это значит, что у Латвии могут быть большие проблемы», - считает Калниня и отмечает, что детеныши диких животных сейчас в опасности, потому что их сложно поймать.

«Животным следует по крайней мере дать возможность вырасти, чтобы они могли убежать самостоятельно. Кроме того, в мире существуют методы управления территориями без вреда для животных. У нас есть Закон о защите животных, в котором говорится, что животные не должны страдать, но неясно, кто его контролирует», - говорит она.

За забором территории огородов в высокой траве прячутся два дуба и ель. В самом центре поля стоит жилой дом с небольшим огородом. Услышав крик дергача, удивляюсь. Этот вид птиц в Латвии и Европейском союзе находится под охраной, поэтому биотоп, в котором обитают дергачи, должен быть сохранен. Элита Калниня добавляет, что в том месте, где живут эти птицы, должен быть создан микро-заповедник.

Галерея: Огороды на улице Сканстес