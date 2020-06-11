Пт, 12.06.2020
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Фото ⟩ В волости Йыэляхтме продается кусочек прибрежного рая

Mereäärne maakodu.

ФОТО: City24

Недвижимость в прибрежной деревне Неэме ждет покупателя, сообщает портал Kodustiil.

Выставленная на продажу недвижимость в деревне Неэме, состоящая из земельного участка, жилого дома и подсобного строения, находится на расстоянии вытянутой руки от берега моря. 

Дом на берегу моря.

ФОТО: City24

Строительство жилого дома еще не закончено: в сущности, это сруб без окон и дверей под тростниковой крышей. В перспективе там планировалось разместить: на первом этаже - кухню-гостиную, баню, кладовую, туалет и гардеробную. На втором этаже можно оборудовать две спальни, санузел, гардеробную и гостиную.

Дом на берегу моря.

ФОТО: City24

Первый этаж второго дома полностью готов. Здесь находится комната отдыха, баня, туалет и хозяйственное помещение. Второй этаж требует отделки. 

Недвижимость на берегу моря.

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24

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