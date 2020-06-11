Фото ⟩ В волости Йыэляхтме продается кусочек прибрежного рая

Выставленная на продажу недвижимость в деревне Неэме, состоящая из земельного участка, жилого дома и подсобного строения, находится на расстоянии вытянутой руки от берега моря.

Строительство жилого дома еще не закончено: в сущности, это сруб без окон и дверей под тростниковой крышей. В перспективе там планировалось разместить: на первом этаже - кухню-гостиную, баню, кладовую, туалет и гардеробную. На втором этаже можно оборудовать две спальни, санузел, гардеробную и гостиную.