Фото ⟩ В волости Йыэляхтме продается кусочек прибрежного рая

Выставленная на продажу недвижимость в деревне Неэме, состоящая из земельного участка, жилого дома и подсобного строения, находится на расстоянии вытянутой руки от берега моря.
Строительство жилого дома еще не закончено: в сущности, это сруб без окон и дверей под тростниковой крышей. В перспективе там планировалось разместить: на первом этаже - кухню-гостиную, баню, кладовую, туалет и гардеробную. На втором этаже можно оборудовать две спальни, санузел, гардеробную и гостиную.
Первый этаж второго дома полностью готов. Здесь находится комната отдыха, баня, туалет и хозяйственное помещение. Второй этаж требует отделки.
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.