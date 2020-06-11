Фото ⟩ Собака, испугавшаяся грозы, провалилась в шахту

В 15.52 спасателям поступило сообщение, что в деревне Каукси волости Пыльва собака упала в шахту старого элеватора примерно на трехметровую глубину. Спасатели помогли оказавшемуся дружелюбным псу выбраться наружу, а с помощью социальных сетей местные жители смогли установить его владельца.

Собака, скорее всего, забежала в элеватор, чтобы спрятаться от грозы. Спасатели советуют присматривать за домашними животными во время грозы и по возможности забирать их в дом или тщательно запирать. Паникующие и испуганные животные могут навредить себе, с ними может произойти и несчастный случай.