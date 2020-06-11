В Таллинне открывается огромный строительный магазин

Таллиннский магазин Depo расположится на площади 25 000 квадратных метров, в развитие и структуру инвестировано примерно 45 млн евро.

Сейчас Depo ищет работников в Эстонии: например, на домашней странице компании ищут водителей, заведующих отделами, продавцов и складских работников.

Квартал Авала в Таллинне строится между Ярвевана-теэ и Фильтри-теэ.