Чт, 11.06.2020
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В Таллинне открывается огромный строительный магазин

Строительный магазин Depo.

ФОТО: Andrei Ozdoba

Вскоре латвийская сеть строительных материалов Depo откроет свой первый магазин в Таллинне в бизнес-квартале Авала, сообщает Rus.ERR.

Таллиннский магазин Depo расположится на площади 25 000 квадратных метров, в развитие и структуру инвестировано примерно 45 млн евро.

Сейчас Depo ищет работников в Эстонии: например, на домашней странице компании ищут водителей, заведующих отделами, продавцов и складских работников.

Квартал Авала в Таллинне строится между Ярвевана-теэ и Фильтри-теэ.

Depo - это магазин-склад, специализирующийся на решениях do-it-yourself (DIY - сделай сам) и предлагающий ассортимент товаров для дома, сада, ремонта и строительства.

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