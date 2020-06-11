Учительницу из Эстонии наказали за незаконный вывоз учебников из России

Кингисеппский городской суд 9 июня признал виновной 31-летнюю учительницу из Эстонии в нарушении таможенных правил России.
В феврале этого года учительницу задержали на границе в Ивангороде за незаконную попытку вывезти 155 комплектов пособий для изучения английского языка, общим весом 45 кг, пишет rus.err.ee со ссылкой на решение суда.
Рыночная стоимость указанного товара, который подлежал таможенному декларированию с последующей уплатой таможенных пошлин, составила 340 775, 25 рублей (более 4000 евро).
По результатам судебного разбирательства жительница Эстонии признана судом виновной в недекларировании товаров. Суд назначил правонарушительнице наказание в виде конфискации перевозимого товара.