Рыбаки жалуются на рыбу в Таллиннском заливе и обвиняют нефтяные танкеры в намеренном загрязнении моря

В Эстонии обнаружением и ликвидацией загрязнений на море занимается Департамент полиции и погранохраны, а Инспекция окружающей среды расследует причины и устанавливает виновного. Находить очаги загрязнения помогает специальная спутниковая система, а также другие суда, которые сообщают об инцидентах на воде.

То, что в последнее время в Балтийском море не было ни одного инцидента именно с загрязнением нефтью, подтверждает и онлайн-карта Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Скриншот онлайн-карты Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Синие точки показывают наличие загрязнения. ФОТО: incidentnews.noaa.gov/map

Последний раз в Балтийском море было обнаружено нефтяное пятно 21 апреля, его выявило при анализе спутниковых снимков Европейское агентство морской безопасности (EMSA), в функции которого входит предотвращение морских аварий и загрязнений воды. Пятно было обнаружено на поверхности моря в 36 км от польского города Ястарня на Хельской косе в Гданьском заливе.

Почему же улов рыбаков может быть скудным?

Если рыба не ловится, а проблема - не в умении рыбака или его удачливости, то, очевидно, дело в морской среде и в том, насколько она благоприятна для того или другого вида.

Экологический мониторинг залива Мууга-Таллинн-Какумяэ проводится ежегодно, химический мониторинг - каждые два-три года. По результатам мониторинга Эстонского морского института, параметры морской среды в районе Таллиннского залива в последние годы были достаточно стабильными, хотя, конечно, различия между данными разных лет есть.

«Какого-либо крупного или чрезвычайного загрязнения морской среды или же сильного падения ее качества наши данные не показывают. На основании некоторых параметров, наоборот, можно заметить улучшение: разнообразие фауны морского дна выросло, а численность чужеродного вида Neogobius melanostomus (бычок-кругляк) упала. В то же время некоторые известные параметры демонстрируют тренды снижения качества: к примеру, вода стала менее прозрачной, а концентрация фосфора увеличилась и т.д.», - говорит заведующий отделом морской биологии морского института Тартуского университета Георг Мартин.

В изменении природной и морской сред одну из самых важных ролей играет изменение климата.

По словам Мартина, в северной части Балтийского моря это выражается, в основном, в увеличении количества осадков и, как следствие, - в увеличении притока питательных веществ с материка, которые вызывают эвтрофикацию (насыщение водоемов биогенными элементами, сопровождается ростом биологической продуктивности водных бассейнов). Также вместе с изменением климата изменяется режим солености моря и многие другие условия.

«Но данные изменения происходят очень медленно, по временной шкале до десяти лет. И чтобы оценить их, нужно долгое время следить за различными параметрами», - говорит морской биолог, отмечая, что многие изменения в природе обусловлены природными процессами и не всегда связаны с человеческой деятельностью.

Богатство рыбы зависит как от природных процессов, так и от деятельности человека, в том числе от рыбной ловли. «У нас есть районы в хорошем состоянии и виды рыбы, с которыми нет проблем - например, с салакой. А есть места и виды, состояние которых удовлетворительное. В районе Таллиннского залива в последнее десятилетие одним из самых тревожных факторов была высокая численность бычка-кругляка, чужеродного вида. Этот вид вытеснил из прибрежного моря всех пищевых конкурентов и нанес вред запасам еды для других донных рыб», - объяснил доктор Георг Мартин.

Бычок-кругляк ФОТО: Peter van der Sluijs, CC BY-SA 3.0, wikimedia