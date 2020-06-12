Рыбаки жалуются на рыбу в Таллиннском заливе и обвиняют нефтяные танкеры в намеренном загрязнении моря

Среди рыбаков-любителей, которые рыбачат в заливе Какумяэ, ходят слухи, что нефтяные танкеры, стоящие в Таллиннском заливе сбрасывают в воду отходы или даже нефть, поэтому в этом году улов скудный, а рыба мелкая и грязная. Разбираемся, так ли это.
Почему у берегов Эстонии стоят танкеры?
У северных берегов Эстонии сейчас постоянно наблюдаются нефтяные танкеры, стоящие на якоре. Это подтверждает онлайн-карта отслеживания передвижения судов. К примеру, либерийский танкер Green Warrior зашел в наши морские воды 3 июня, а на днях тронулся с места и встал у бухты Палдиски в ряд с двумя нефтяными танкерами, ходящими под флагом Маршалловых островов. При этом Green Warrior не зашел ни в один порт Эстонии, хотя Департамент полиции и погранохраны выдал ему разрешение находиться в зоне нашей ответственности до пятницы, 12 июня.
Как оказалось, сейчас такая картина — долго стоящие у берегов танкеры — наблюдается по всему земному шару.
Из-за падения спроса на нефть стали образовываться «нефтяные пробки»: с конца апреля и до сих пор танкеры с нефтью периодически создают заторы в самых судоходных проливах мира, образовывая целые колонии у крупных торговых портов. Из-за этого нефть даже стали возить по более длинному маршруту, к примеру, через юг Африки, Мыс Доброй Надежды, а не через Суэцкий канал, писал Bloomberg в начале мая. Такой маршрут увеличивает длину пути в два раза, а нужен он для того, чтобы затормозить поставки.
Сейчас суда активно используются в качестве нефтехранилищ, а танкеры ожидают своей очереди, пока на берегу для «черного золота» не найдут щедрого покупателя. В итоге периодически в наши воды заходят танкеры, стоят какое-то время на якоре, а затем двигаются дальше, даже не заходя в порт.
Правда ли, что суда сбрасывают отходы в воду?
Ходящие среди рыбаков слухи обусловлены тем, что многие уверены: за то, чтобы избавиться от отходов, судам нужно платить порту, и, соответственно, гораздо дешевле все отходы просто выбросить в море. А мусора на судах образуется немало: пищевые, бытовые отходы, а также технические, например, отработанное масло и прочие опасные вещества.
Однако люди заблуждаются. При каждом заходе в порт судно платит за сброс отходов, и неважно, воспользовалось в итоге оно этой услугой или нет. Такие правила действуют во всех портах ЕС и не только. Отходы можно сдать и не заходя в порт, а стоя на якоре: естественно, тоже за деньги.
Руководитель по связям с общественностью Таллиннского порта Сирле Арро объяснила, что размер платы за отходы с судна зависит не от количества привезенного мусора, а от тоннажа судна (GT). Перечень отходов судов, за которые взимается плата, зафиксирован в Законе о порте.
Соответственно, судам нет смысла сбрасывать отходы в целях экономии, потому что когда судно дойдет до порта, платить всё равно придется.
Произошло ли загрязнение воды в Таллиннском заливе?
Согласно данным Инспекции окружающей среды, последний раз загрязнение в Таллиннском заливе произошло в 2014 году, причиной которого стало судно «Инженер Трубин», ходящее под флагом России. При погрузке на судно топлива пролился мазут, который спустя несколько недель достиг берега полуострова Суурупи. Тогда инспекция обратилась с требованием о возмещении ущерба в юридическое бюро, и уже к концу того же года судоходная компания возместила причиненный окружающей среде ущерб в размере 7128,34 евро.
В Эстонии обнаружением и ликвидацией загрязнений на море занимается Департамент полиции и погранохраны, а Инспекция окружающей среды расследует причины и устанавливает виновного. Находить очаги загрязнения помогает специальная спутниковая система, а также другие суда, которые сообщают об инцидентах на воде.
То, что в последнее время в Балтийском море не было ни одного инцидента именно с загрязнением нефтью, подтверждает и онлайн-карта Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Последний раз в Балтийском море было обнаружено нефтяное пятно 21 апреля, его выявило при анализе спутниковых снимков Европейское агентство морской безопасности (EMSA), в функции которого входит предотвращение морских аварий и загрязнений воды. Пятно было обнаружено на поверхности моря в 36 км от польского города Ястарня на Хельской косе в Гданьском заливе.
Почему же улов рыбаков может быть скудным?
Если рыба не ловится, а проблема - не в умении рыбака или его удачливости, то, очевидно, дело в морской среде и в том, насколько она благоприятна для того или другого вида.
Экологический мониторинг залива Мууга-Таллинн-Какумяэ проводится ежегодно, химический мониторинг - каждые два-три года. По результатам мониторинга Эстонского морского института, параметры морской среды в районе Таллиннского залива в последние годы были достаточно стабильными, хотя, конечно, различия между данными разных лет есть.
«Какого-либо крупного или чрезвычайного загрязнения морской среды или же сильного падения ее качества наши данные не показывают. На основании некоторых параметров, наоборот, можно заметить улучшение: разнообразие фауны морского дна выросло, а численность чужеродного вида Neogobius melanostomus (бычок-кругляк) упала. В то же время некоторые известные параметры демонстрируют тренды снижения качества: к примеру, вода стала менее прозрачной, а концентрация фосфора увеличилась и т.д.», - говорит заведующий отделом морской биологии морского института Тартуского университета Георг Мартин.
В изменении природной и морской сред одну из самых важных ролей играет изменение климата.
По словам Мартина, в северной части Балтийского моря это выражается, в основном, в увеличении количества осадков и, как следствие, - в увеличении притока питательных веществ с материка, которые вызывают эвтрофикацию (насыщение водоемов биогенными элементами, сопровождается ростом биологической продуктивности водных бассейнов). Также вместе с изменением климата изменяется режим солености моря и многие другие условия.
«Но данные изменения происходят очень медленно, по временной шкале до десяти лет. И чтобы оценить их, нужно долгое время следить за различными параметрами», - говорит морской биолог, отмечая, что многие изменения в природе обусловлены природными процессами и не всегда связаны с человеческой деятельностью.
Богатство рыбы зависит как от природных процессов, так и от деятельности человека, в том числе от рыбной ловли. «У нас есть районы в хорошем состоянии и виды рыбы, с которыми нет проблем - например, с салакой. А есть места и виды, состояние которых удовлетворительное. В районе Таллиннского залива в последнее десятилетие одним из самых тревожных факторов была высокая численность бычка-кругляка, чужеродного вида. Этот вид вытеснил из прибрежного моря всех пищевых конкурентов и нанес вред запасам еды для других донных рыб», - объяснил доктор Георг Мартин.
В то же время ученый находит повод для радости: поскольку, как уже было сказано, численность бычка-кругляка в Таллиннском заливе сокращается, можно ожидать, что в ближайшие годы численность других видов в прибрежных водах вырастет.