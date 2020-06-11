Летом Таллинн организует бесплатные тренировки для молодежи

«Площадки для игры в мяч и уличные тренажеры вновь полны молодежи. Это говорит о том, что молодые люди хотят двигаться и заниматься спортом. Поскольку сейчас, после режима чрезвычайной ситуации, возможности для поездок ограничены, мы прогнозируем, что этим летом в городе будет больше молодежи, чем обычно. Исходя из этого, мы составили программу бесплатных тренировок и мероприятий, которые будут проводиться во время летних каникул, причем, именно в популярных среди молодежи местах», - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев.

«Еженедельные тренировки будут проводить профессиональные тренеры; длительность каждого занятия – 1,5-2 часа. На тренировки приглашаются все молодые люди - вне зависимости от того, занимались ли они ранее спортом», - добавил Белобровцев.

Тренировки по баскетболу будут проводиться в домах спорта Кристийне и Хааберсти, а также в парке Кивила и на открытых площадках Детского стадиона. Тренер - Ховард Фрайер, бывший профессиональный баскетболист из США. Тренировки по волейболу будут проходить на Детском стадионе, в спортивном центре Пирита, а также в парке Вильде. Их проведут Анна-Лийза Сутть и Рандо Сооме, которые были игроками сборной Эстонии по волейболу, а сейчас работают тренерами. Тренировки по футболу проводит тренер Борис Дуган на стадионе ФК AJAX.

Информация о лагерях, мероприятиях и бесплатных тренировках, проводимых городом или его партнерами, доступна на сайте www.tallinn.ee/kanikuly.

Тренировки по баскетболу:

- Спортивная площадка под открытым небом рядом со спортивным домом Кристийне (бульвар Сыпрузе, 161) по понедельникам с 15:00 до 16:30

- Спортивная площадка под открытым небом Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 130) по вторникам с 15.00 до 16.30

- Спортивная площадка под открытом небом в парке Кивила (Kивила, 9) по средам с 15:00 до 16:30

- Детский стадион (Вяйке-Америка, 4) по четвергам с 15:00 до 16:30

Тренировки по волейболу:

- Детский стадион (Вяйке-Америка, 4) по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00

- Спортивная площадка под открытом небом Пиритаского спортивного центра (Румму-теэ, 33) по понедельникам и средам с 14:00 до 16:00

- Спортивная площадка под открытым небом в парке Вильде (Вильде-теэ, 69) по понедельникам и средам с 14:00 до 16:00

Тренировки по футболу:

- Футбольный стадион AJAX (Выйдуйооксу, 8a) по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00.

NB! В программе могут произойти изменения. В случае плохой погоды тренировки не состоятся. За всеми изменениями можно следить на странице в Facebook. В дни государственных праздников 23-24 июня и 20 августа тренировок не будет.

Тренировки на самокате:

- Парк Койду (08.06, 15.06, 22.06, 29.06) по понедельникам с 10:00 до 10:45

- Парк Кивила (08.06, 15.06, 22.06, 29.06) по понедельникам с 10:00 до 10:45

- Парк Вильде (09.06, 16.06, 23.06, 30.06) по вторникам с 13:00 до 14:00

- Парк экстремальных видов спорта Копли (16.06, 30.06) по вторникам с 11:00 до 13:00