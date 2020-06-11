За покушение на убийство жителя Эстонии отправили в тюрьму на семь лет

35-летний Марти в социальном доме Курессааре неоднократно ударил ножом спящего под одеялом знакомого и за это по решению суда проведет за решеткой семь лет.
Прокурор Райнер Амур объяснил Saarte Hääl, что потерпевший получил опасные для жизни ранения, но врачам удалось спасти его жизнь, поэтому Марти было предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Прокурор требовал приговорить обвиняемого к десяти годам и шести месяцам тюремного заключения.
Оба мужчины употребляли алкоголь и за несколько часов до нападения с ножом полицию вызывали по тому же адресу из-за насилия, но в противоположных ролях. «Позднее ставший пострадавшей стороной ударил кулаком Марта Рандоя», - объяснил прокурор.
Суд признал Марти виновным в покушении на убийство и приговорил его к семи годам тюрьмы. Также он должен оплатить расходы на производство в размере 4132,40 евро.
Судебное решение еще не вступило в силу.