За покушение на убийство жителя Эстонии отправили в тюрьму на семь лет

Прокурор Райнер Амур объяснил Saarte Hääl, что потерпевший получил опасные для жизни ранения, но врачам удалось спасти его жизнь, поэтому Марти было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Прокурор требовал приговорить обвиняемого к десяти годам и шести месяцам тюремного заключения.

Оба мужчины употребляли алкоголь и за несколько часов до нападения с ножом полицию вызывали по тому же адресу из-за насилия, но в противоположных ролях. «Позднее ставший пострадавшей стороной ударил кулаком Марта Рандоя», - объяснил прокурор.

Суд признал Марти виновным в покушении на убийство и приговорил его к семи годам тюрьмы. Также он должен оплатить расходы на производство в размере 4132,40 евро.