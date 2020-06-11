Хитрая схема: в Эстонии хотели отмыть 150 000 евро

По оценке руководителя Бюро данных об отмывании денег Мадиса Рейманда, за последние несколько лет улучшилось и ведение связанных со случаями отмывания денег производств в Департаменте полиции и погранохраны, и качество проводимой бюро аналитической работы.

Бюро данных об отмывании денег передает информацию другим единицам департамента как для принятия решений о возбуждении уголовного производства, так и к уже начатым уголовным производствам, а также является посредником в передаче следственным органам необходимой финансовой информации, поступающую от бюро данных об отмывании денег других стран. Переданная нашим бюро информация стала ключевой в расследовании нескольких крупных случаев отмывания денег.

Поступающие из зарубежных государств деньги, которые пытаются отмыть, обычно получены в результате мошенничества, налоговых или кибер-преступлений или коррупционной деятельности, в нескольких случаях речь шла о крупных суммах. Хотя ситуация с предотвращением отмывания денег в Эстонии постоянно улучшается, все же встречаются случаи, когда Эстонию хотят использовать для этой деятельности.

Например, Бюро данных об отмывании денег обнаружило, что в Эстонии хотели отмыть 150 тысяч евро, полученные обманным путем из Южно-Корейского предприятия. Для этого в Эстонию нашли фирму, через которую планировали перевести деньги. Бюро данных об отмывании денег установило на имущество ограничение и было начато уголовное производство.

Связанная с преступником другая фирма начала в отношении первой фирмы производство о банкротстве, пытаясь таким образом использовать статью Закона о банкротстве, которая устанавливает, что арест, наложенный в ходе уголовного производства, следует снять на основании положения закона после объявления банкротства.

Арест был снят и возникла опасность, что подозреваемые вернут эти деньги, доведут до конца процесс отмывания денег, после чего было бы невозможно вернуть деньги. Выявив схему, в которой преступники пытались использовать производство о банкротстве, Бюро данных об отмывании денег установило новое ограничение на имущество и к данному моменту по производству вынесено решение суда и деньги возвращены пострадавшей фирме.

В последнее время все актуальнее тема провайдеров виртуальной валюты. Сейчас в Эстонии более 900 провайдеров виртуальной валюты, у которых есть выданное Бюро данных об отмывании денег разрешение на деятельность.

10 марта вступило в силу изменения закона, которым ужесточили требования по выдаче разрешений на такого рода деятельность. Для получения разрешения теперь необходимо, чтобы руководство предприятия находилось в Эстонии и деятельность также велась в нашей стране. Это важное изменение, на необходимость которого Бюро данных об отмывании денег обращало внимание еще в 2018 году. После введения изменения, число фирм, ходатайствующих о разрешении на деятельность, уменьшилось в несколько раз. Более жесткие требования помогут предотвратить ситуации, в которых выданные в Эстонии разрешения могут быть использованы за границей для мошенничества, чтобы создать благонадежное впечатление.

С начала 2020 года Бюро данных об отмывании денег аннулировало разрешения на деятельность более чем 500 предприятий связи с тем, что эти фирмы так и не начали деятельность, и проигнорировали предписание Бюро данных об отмывании денег. К 1 июлю свою деятельность должны привести в соответствие с действующими требованиями все фирмы, у которых имелось разрешение на деятельность до 10 марта.

Из уголовных дел, которые были начаты на основании информации, переданной Бюро данных об отмывании денег, обвинительные приговоры были вынесены судом в девяти случаях и виновными были признаны 13 лиц.

Было выдано 1431 разрешение на деятельность и проведено 56 надзорных делопроизводств, из которых в 20 случаях были проведены проверки на местах. В 2019 году Бюро данных об отмывании денег отправило другим правоохранительным органам и единицам по ведению делопроизводств Департамента полиции и погранохраны 420 материалов, из которых 23 – для принятия решений о возбуждении уголовных производств.