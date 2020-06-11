Ограничение свободы передвижения: правительство уточнило правила для пересекающих госграницу

Правительство уточнило свое предыдущее распоряжение: для человека, прибывающего в Эстонию из страны с высоким уровнем заражения COVID-19, будет распространяться 14-дневное ограничение свободы передвижения. Ранее требовался карантин, но в целях правовой ясности формулировка распоряжения была уточнена ограничением свободы передвижения.
Как и в действующей регуляции, уточненным распоряжением устанавливается, что ограничение свободы передвижения применяется для скрытого периода заражения, то есть для 14 дней.
Это означает полный запрет для человека покидать место жительства или постоянного проживания, за исключением случаев, когда это делается по указанию медицинского работника или сотрудника полиции или в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека. Также дом можно покинуть для получения медицинской помощи или если иным способом нельзя добыть еду, товары первой необходимости или лекарства.
Решение правительства не меняет установленный список людей, которым разрешено въезжать в Эстонию при пересечении государственной границы. Установленные исключения, на которые не распространяется требование ограничения свободы передвижения при въезде, также не будут изменены.