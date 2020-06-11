Ограничение свободы передвижения: правительство уточнило правила для пересекающих госграницу

Как и в действующей регуляции, уточненным распоряжением устанавливается, что ограничение свободы передвижения применяется для скрытого периода заражения, то есть для 14 дней.

Это означает полный запрет для человека покидать место жительства или постоянного проживания, за исключением случаев, когда это делается по указанию медицинского работника или сотрудника полиции или в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека. Также дом можно покинуть для получения медицинской помощи или если иным способом нельзя добыть еду, товары первой необходимости или лекарства.