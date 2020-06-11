Проверьте почту ⟩ Исследование по коронавирусу: 12 000 жителей Эстонии получат приглашения

Институт развития здоровья (TAI) пригласит почти 12 000 человек для участия в экстренном повторном исследовании COVID-19, чтобы оценить влияние чрезвычайной ситуации на отношение и поведение людей и воздействие на здоровье.
Приглашения будут отправлены по электронной почте в четверг и пятницу, ответов ожидают до конца июня, сообщила в четверг BNS пресс-служба института.
В Эстонии установленное в связи с коронавирусом чрезвычайное положение закончилось, но риск заражения вирусом не исчез, и трудно предсказать дальнейшее распространение вируса, в связи с чем TAI и проводит повторное исследование. Аналогичное исследование, проведенное в середине апреля, показало, что люди понимают опасность Covid-19 и важность принятых мер.
«В начатом сегодня исследовании мы уделим больше внимания на то, как вирус повлиял на поведение людей в отношении здоровья, например, как это отразилось на таких на привычках, как курение и употребление алкоголя, а также на психическом здоровье и занятости», - сказала начальник отдела эпидемиологии наркомании и инфекционных заболеваний TAI Сигрид Воробьев.
Вопросник на эстонском и русском языках рассылается по электронной почте почти 12 000 жителям Эстонии в возрасте от 18 до 79 лет. Исследование проводится в форме онлайн-опросника, заполнение которого занимает 15 минут, отвечать на него можно с момента получения письма до конца июня.