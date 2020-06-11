Проверьте почту ⟩ Исследование по коронавирусу: 12 000 жителей Эстонии получат приглашения

Приглашения будут отправлены по электронной почте в четверг и пятницу, ответов ожидают до конца июня, сообщила в четверг BNS пресс-служба института.

В Эстонии установленное в связи с коронавирусом чрезвычайное положение закончилось, но риск заражения вирусом не исчез, и трудно предсказать дальнейшее распространение вируса, в связи с чем TAI и проводит повторное исследование. Аналогичное исследование, проведенное в середине апреля, показало, что люди понимают опасность Covid-19 и важность принятых мер.

«В начатом сегодня исследовании мы уделим больше внимания на то, как вирус повлиял на поведение людей в отношении здоровья, например, как это отразилось на таких на привычках, как курение и употребление алкоголя, а также на психическом здоровье и занятости», - сказала начальник отдела эпидемиологии наркомании и инфекционных заболеваний TAI Сигрид Воробьев.