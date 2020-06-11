Еврокомиссия не включила Россию в список стран для снятия запрета въезда

С 1 июля ЕК считает возможным начать смягчение запрета, открыв допуск из стран, где уровень заболеваемости COVID-19, по оценке властей ЕС, опустился ниже критической отметки.

"Учитывая то, что во многих странах ситуация в сфере здравоохранения останется критической, комиссия не предлагает на данном этапе общего снятия ограничений на поездки <...>. Ограничения должны оставаться в силе для стран, где ситуация хуже, чем в ЕС", - указано в рекомендациях ЕК.

На первом этапе ЕК предлагается включить в белый список пять стран, в которых ситуация с COVID-19 лучше или не хуже, чем в самом ЕС: Черногория - 24 мая власти страны объявили об излечении последнего зараженного COVID-19, всего было выявлено 324 случая заражения, девять человек умерли; Албания - за последние сутки в стране выявлены 44 новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных - 1385, 35 умерли; Босния и Герцеговина - за последние сутки выявлены 57 новых случаев заражения COVID-19, общее число - 2832, 161 человек умер; Северная Македония - за последние сутки выявлены 175 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений - 3538, 169 человек умерли; Сербия - за последние сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-19, общее число заражений - 12 102, 252 человека умерли.

В дальнейшем список стран, граждане которых могут совершать "необязательные поездки" в ЕС, предлагается регулярно пересматривать в соответствии с эпидемиологическими данными.