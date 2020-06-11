Lufthansa сократит 22 000 сотрудников

Из-за резкого падения авиаперевозок немецкая авиакомпания Lufthansa сократит 22 тысячи сотрудников, сообщает Korrespondent со ссылкой на "Би-Би-Си".
Перевозчик прогнозирует медленное восстановление спроса и ожидает, что после кризиса у него будет примерно на 100 самолетов меньше.
В Lufthansa заявили, что половина сокращений рабочих мест придется на Германию. Согласовать эти меры с профсоюзами планируется до 22 июня.
Компания добавила, что надеется свести к минимуму сокращение персонала за счет краткосрочных рабочих и кризисных договоров.
"Цель состоит в том, чтобы проложить путь к сохранению как можно большего количества рабочих мест в группе Lufthansa", - говорится в сообщении.
В авиакомпании работает более 135 тысяч человек по всему миру. Примерно половина из них - в Германии.
В мае Lufthansa договорилась о соглашении на сумму 9 млрд евро с немецким правительством, чтобы спастись от краха.
Правительство Германии получит 20% акций перевозчика, которые намерено продать до конца 2023 года.