Lufthansa сократит 22 000 сотрудников

Перевозчик прогнозирует медленное восстановление спроса и ожидает, что после кризиса у него будет примерно на 100 самолетов меньше.

В Lufthansa заявили, что половина сокращений рабочих мест придется на Германию. Согласовать эти меры с профсоюзами планируется до 22 июня.

Компания добавила, что надеется свести к минимуму сокращение персонала за счет краткосрочных рабочих и кризисных договоров.

"Цель состоит в том, чтобы проложить путь к сохранению как можно большего количества рабочих мест в группе Lufthansa", - говорится в сообщении.

В авиакомпании работает более 135 тысяч человек по всему миру. Примерно половина из них - в Германии.

В мае Lufthansa договорилась о соглашении на сумму 9 млрд евро с немецким правительством, чтобы спастись от краха.