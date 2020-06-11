Десять городов России отказались проводить парад Победы 24 июня

Так, в Курской области мероприятие перенесено на 23 августа, заявил председатель областного комитета информации и печати Денис Михайлов в четверг, 11 июня. Он объяснил это рекомендацией главного санитарного врача. Кроме того, от парадов 24 июня отказались в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском. Первыми о переносе мероприятий сообщили власти Белгородской и Орловской областей, а также Пермского края. Новые даты пока неизвестны. Власти допускают, что в Белгороде парад может состояться 12 июля, в Орле - 5 августа, а в Перми - 3 сентября.

Президент РФ Владимир Путин в конце мая распорядился провести парад Победы 24 июня, а акцию "Бессмертный полк" - 26 июля. Оба мероприятия должны были состояться 9 мая, но из-за распространения нового вируса были перенесены. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале июня призвала Россию при проведении массовых мероприятий следовать ее рекомендациям по сдерживанию пандемии.