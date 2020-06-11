Чт, 11.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус

Десять городов России отказались проводить парад Победы 24 июня

Не менее десяти крупных российских городов отказались от проведения парада Победы 24 июня из-за коронавируса.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Власти как минимум 10 крупных городов России решили не проводить 24 июня парад в честь 75-летия победы над нацизмом из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2, пишет DW.

Так, в Курской области мероприятие перенесено на 23 августа, заявил председатель областного комитета информации и печати Денис Михайлов в четверг, 11 июня. Он объяснил это рекомендацией главного санитарного врача. Кроме того, от парадов 24 июня отказались в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском. Первыми о переносе мероприятий сообщили власти Белгородской и Орловской областей, а также Пермского края. Новые даты пока неизвестны. Власти допускают, что в Белгороде парад может состояться 12 июля, в Орле - 5 августа, а в Перми - 3 сентября.

Президент РФ Владимир Путин в конце мая распорядился провести парад Победы 24 июня, а акцию "Бессмертный полк" - 26 июля. Оба мероприятия должны были состояться 9 мая, но из-за распространения нового вируса были перенесены. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале июня призвала Россию при проведении массовых мероприятий следовать ее рекомендациям по сдерживанию пандемии.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 7,4 млн человек в мире, а свыше 400 000 инфицированных скончались от последствий заболевания COVID-19. Больше всего заражений (свыше 2 млн случаев) и летальных исходов (более 110 000) - в США. В России вирус выявлен у 502 436 человек, 6532 больных с COVID-19 скончались, 260 150 выздоровели.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ