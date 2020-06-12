В Табасалу, на Поле чудес, вновь ждет нового хозяина огромная вилла

В народе это скопление похожих на замки особняков с момента его появления называют Деревней, извините, дураков, а в русскоязычной среде это иногда трансформируется то в Страну дураков, то в Поле чудес. Что, в сущности, одно и то же.

Вилла в Табасалу. KV.EE ФОТО: Фото: KV.EE

Дома там роскошные. Замки, а не дома. Вот и этот, о 16 комнатах, с бассейном и СПА, со спальней, в которой полыхает огромный камин...

Вилла в Табасалу. ФОТО: Фото: KV.EE

Общая площадь виллы - почти 1300 м2. Из 16 комнат девять – спальни, самая большая из которых - 85 м2. Грандиозные покои!

KV.EE ФОТО: Фото: KV.EE

В трехэтажном доме три просторных террасы, смотровая башня, большой сад. Имеется даже лифт, способный поднять 250 кг живого веса. На каждом этаже своя кухня, туалеты и ванные комнаты.

KV.EE ФОТО: Фото: KV.EE

Отделка солидная, с использованием натурального паркета и настоящего мрамора. Дом продается со всей обстановкой.

Вилла в Табасалу. ФОТО: Фото: KV.EE