Программа э-резидентства принесла в государственную казну 41 миллион евро

По словам исполнительного директора программы э-резидентства Оття Ваттера, рост поступающего в госказну дохода от налогов с предприятий э-резидентов - самый яркий пример растущего положительного влияния э-резидентства на экономику Эстонии. "По сравнению с первым кварталом прошлого года, за тот же период текущего года налоговый доход с эстонских предприятий э-резидентов вырос аж на 51%, теперь он ежемесячно превышает 1,3 млн евро", - говорит Ваттер. Он добавляет, что фокус программы переместился с быстрого увеличения количества э-резидентов на то, чтобы э-резиденты учреждали в Эстонии сильные предприятия в различных отраслях, и чтобы доход от налогов с этих предприятий оставался в Эстонии и последовательно рос. Эстонские предприятия э-резидентов с момента запуска программы уплатили в государственный бюджет в виде налогов около 31 млн евро.

Опрос, проведенный недавно исследовательской компанией Norstat, подтверждает, что положительное влияние программы на экономику Эстонии ценят и жители страны. 63% жителей Эстонии считают поступающие в госбюджет страны налоги с предприятий э-резидентов важными. Также жители Эстонии ценят косвенное экономическое влияние программы - растущую известность Эстонии как уникального цифрового государства, увеличивающиеся оборот и занятость на предприятиях, занимающихся обслуживанием э-резидентов, растущий интерес зарубежных инвесторов в отношении Эстонии, прямую пользу для секторов туризма и культуры и акцент на развитии электронных услуг в Эстонии. "Опрос показал, что более половины жителей Эстонии знают, что ИТ-нововведениями и электронными услугами, разработанными госучреждениями в ходе развития программы э-резидентства, пользуются в том числе и жители Эстонии. Например, появившаяся в феврале возможность нотариально заверять сделки дистанционно с помощью видеомоста облегчает жизнь как жителю Эстонии, который работает из дома далеко за пределами города или за рубежом, так и э-резиденту из Германии, Великобритании или другого государства", - говорит Ваттер.

Помимо этого 62% жителей Эстонии считают важным вклад программы э-резидентства в создание новых рабочих мест в стране. Ваттер отмечает, что программа э-резидентства помогает создавать рабочие места в Эстонии несколькими способами. "Э-резиденты создали в Эстонии более 13 000 предприятий. В основном э-резиденты - это индивидуальные предприниматели или создатели мелких предприятий, которые пока что находятся на стадии развития. Тем не менее на созданных э-резидентами предприятиях уже работает более 1800 человек", - говорит Ваттер.