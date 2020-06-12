Судоходные фирмы предсказывают быстрое увеличение числа рейсов между Эстонией и Финляндией

Судоходные компании, оперирующие сообщением между Таллинном и Хельсинки, ожидают быстрого увеличения поездок между странами.
Исполнительный директор Tallink Silja Маргус Шульц сказал в интервью газете Helsingin Sanomat, что билеты на рейсы в Таллинн были в продаже с начала июня, но сейчас появилась возможность их активно продавать, пишет Rus.ERR.
Компания Viking Line также продавала билеты с начала июня, и хотя до сих пор спрос был невелик, он постоянно рос, сказал исполнительный директор предприятия Ян Хансес.
Исполнительный директор Eckerö Line Тару Керонен отметил, что спрос, вероятно, начнет быстро расти, а пассажиров с автомобилями Eckerö вновь отправляет из Вуосаари в Мууга.
Правительство Финляндии разрешило с понедельника туризм с Эстонией и ближайшими странами кроме Швеции. С 15 июня можно путешествовать между Финляндией, Балтийскими странами, Данией, Норвегией и Исландией без необходимости отбывать карантин.