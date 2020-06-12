Sony представила сразу две модификации PlayStation 5

Приставку представили в конце презентации после анонса первых игр для нового поколения. Вместе с обычной PlayStation 5 будет доступна версия без дисковода. Приставки выйдут в конце 2020 года, однако точная информация о дате начала продаж и ценах не сообщается. По оценкам, они будут стоить около 450 евро.

Большая часть презентации была посвящена играм, которые будут доступны на PS5. Так, для приставки выйдет обновленная версия GTA V. Среди эксклюзивов анонсировали продолжение Spider-Man в которой главным героем станет Майлз Моралес, Horizon: Forbidden West и Gran Turismo 7.

Консоль имеет восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду.

Одновременно с новой консолью, компания также анонсировала дополнительные аксессуары для нее: зарядную станцию для DualSense, HD-камеру, фирменные наушники с технологией Pulse 3D и пульт дистанционного управления.