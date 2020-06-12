Пт, 12.06.2020
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Госдеп: турецкое вмешательство в дела Ливии спровоцировано Россией

Дэвид Шенкер.

ФОТО: FAYEZ NURELDINE/AFP

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое привело к турецкой интервенции.

"Мы особенно обеспокоены продолжающимся притоком в Ливию российской военной техники, оружия и российских наемников из группы Вагнера. Присутствие России привело в настоящее время к значительной турецкой интервенции", - сказал дипломат на брифинге в Вашингтоне.

Он отметил, что США продолжают призывать к деэскалации, прекращению огня и возвращению к политическим переговорам.

"Сейчас самое время всем ливийским сторонам действовать так, чтобы ни Россия, ни какая-либо другая страна не могли вмешиваться в дела Ливии", - заявил Шенкер.

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