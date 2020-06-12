Госдеп: турецкое вмешательство в дела Ливии спровоцировано Россией

"Мы особенно обеспокоены продолжающимся притоком в Ливию российской военной техники, оружия и российских наемников из группы Вагнера. Присутствие России привело в настоящее время к значительной турецкой интервенции", - сказал дипломат на брифинге в Вашингтоне.

Он отметил, что США продолжают призывать к деэскалации, прекращению огня и возвращению к политическим переговорам.