Пт, 12.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус

Польша открыла границы для жителей стран Балтии

Польский полицейский.

ФОТО: ODD ANDERSEN/AFP

Литва и Польша окончательно договорились открыть границы двух стран в пятницу с 10 часов, сообщило Министерство внутренних дел Литвы.

Это решение было достигнуто в результате интенсивных переговоров премьеров соседних стран, говорится в сообщении министерства.

«С сегодняшнего дня у граждан Литвы и Польши нет никаких ограничений при пересечении границ. Им также не придется соблюдать самоизоляцию. Это прекрасная новость, которая была подтверждена вчера поздно вечером», – сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.

В 10 часов на границе состоялась встреча премьеров Литвы и Польши Саулюса Сквернялиса и Матеуша Моровецкого.

Ранее сообщалось, что Литва отменит погранконтроль в пятницу, а Польша – в субботу.

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