Польша открыла границы для жителей стран Балтии

Это решение было достигнуто в результате интенсивных переговоров премьеров соседних стран, говорится в сообщении министерства.

«С сегодняшнего дня у граждан Литвы и Польши нет никаких ограничений при пересечении границ. Им также не придется соблюдать самоизоляцию. Это прекрасная новость, которая была подтверждена вчера поздно вечером», – сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.

В 10 часов на границе состоялась встреча премьеров Литвы и Польши Саулюса Сквернялиса и Матеуша Моровецкого.