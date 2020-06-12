В Кадриорге пройдут испытания беспилотного автобуса

«Благодаря проекту беспилотного автобуса город получит знания и компетенцию для того, чтобы в будущем сделать общественный транспорт еще более «умным» и дружественным по отношению к окружающей среде. В свою очередь, это поддерживает цели Таллинна в качестве финалиста на титул «Зеленая столица Европы» 2022 года, - пояснил Новиков. – Много лет назад Таллинн взял курс на дружественный к окружающей среде общественный транспорт: ремонт трамвайных путей, а также приобретение новых трамваев и автобусов – это лишь шаг в направлении к крупной цели. Уже к концу лета на дорогах столицы появится сотня газовых автобусов. В течение четырех последующих лет обновится большая часть автопарка Таллинна», - добавил он.