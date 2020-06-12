В Кадриорге пройдут испытания беспилотного автобуса

Сегодня, 12 июня, в Кадриорге в рамках проекта Sohjoa Baltic продолжится испытание беспилотных мини-автобусов в качестве одного из видов городского транспорта.
По словам пресс-секретаря городской канцелярии Таллинна Ксении Лайне, вице-мэр столицы Андрей Новиков отметил, что в начале этой недели в городском движении началось испытание электрического автобуса на линии номер 4, а с сегодняшнего дня в Кадриорге продолжится испытание беспилотного автобуса.
«Благодаря проекту беспилотного автобуса город получит знания и компетенцию для того, чтобы в будущем сделать общественный транспорт еще более «умным» и дружественным по отношению к окружающей среде. В свою очередь, это поддерживает цели Таллинна в качестве финалиста на титул «Зеленая столица Европы» 2022 года, - пояснил Новиков. – Много лет назад Таллинн взял курс на дружественный к окружающей среде общественный транспорт: ремонт трамвайных путей, а также приобретение новых трамваев и автобусов – это лишь шаг в направлении к крупной цели. Уже к концу лета на дорогах столицы появится сотня газовых автобусов. В течение четырех последующих лет обновится большая часть автопарка Таллинна», - добавил он.
Маршрут беспилотного автобуса проляжет от улицы Вейценберги до музея Kumu, далее по улицам Мяэкалда, Койдула и Поска автобус вернется на Вейценберги. Автобусные остановки находятся у кафе Katharinenthal, Кадриоргского художественного музея, возле Kumu на углу улиц Вейценберги и Мяэкалда, а также около детского музея «Мийамилла».
В автобусе будут находиться операторы из числа студентов робототехники Таллиннского технического университета, которые будут обеспечивать безопасную поездку и отвечать на вопросы, связанные с автобусом.