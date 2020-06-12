Еврогруппа: экономика ЕС находится в глубокой рецессии

"Риски все еще значительные. В любом случае, мы находимся в глубокой рецессии", - заявил председатель Еврогруппы, министр финансов Португалии Мариу Сентену.

"Сейчас нужна политическая поддержка процесса восстановления на уровне ЕС", - сказал он, выступая в четверг по итогам очередного заседания Еврогруппы, прошедшего в формате видеоконференции.

Сентену сообщил, что предложенный Еврокомиссией беспрецедентный пакет мер по восстановлению экономики обсудят лидеры государств на Европейском совете.