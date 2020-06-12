Каждый искусственный цветок на могиле - это удар по экологии

«Кладбища всегда были и могут быть впредь хорошей средой обитания для птиц, бабочек и растений, однако на кладбища попадает всё больше синтетических материалов и химикатов, - объясняет интерес к данной теме фольклорист и культуролог Марью Кыйвапуу. - Наши религиозные предания говорят, что души умерших приходят к нам в обличии насекомых, бабочек и птиц. Последний раз я такое испытала прошлым летом на кладбище Харгла, когда пришла убрать на могиле родителей. На моей головой кружилась пара бабочек — адмиралы. Возникло очень странное чувство, будто мама с папой прилетели со мной поздороваться… А свое лучшее фото бабочки махаон я сделала на одном кладбище в Южной Эстонии».

Кыйвапуу утверждает, что с каждым годом на кладбища приносят всё больше искусственных цветов и другой синтетики.

«Для покрытия могил используют ковры для террас, вместо полностью сгорающих свечей — свечи в пластиковых стаканчиках с металлической крышкой. От сорняков на могилках пытаются избавиться с помощью ядов - гербицидов, - перечисляет Кыйвапуу. - Дома мусор сортируется, и на кладбище мы должны делать то же самое. Для украшения могил можно использовать экологичные материалы и вечнозеленые растения».

«Экологичность сейчас в тренде, но о культуре погребения мы все еще не ходим говорить, поэтому эта тема еще не дошла до обсуждения», - говорит руководитель группы студентов-исследователей, магистр социологии Пийя Викс-Бинсоль.

По ее словам, кладбище по сути является парком, а значит важной зеленой частью города. «К сожалению, кладбища пока не воспринимаются как красивые природные места», - отмечает Викс-Бристоль.

В рамках исследовательской работы студенты поговорили с содержателями кладбищ, теми, кто предлагает ритуальные услуги, производителями товаров для погребения, а также с руководителями цветочных магазинов и теми, кто собирает и утилизирует отходы.

Выяснилось, что живым цветам отдают предпочтение эстонцы, а искусственным — православные. Пожилые люди считают важным традиционное погребение в гробу, а молодые люди предпочитают эко-похороны, которые включают в себя биоразлагающуюся урну с землей и ростком дерева, в которую можно поместить прах покойного.

В ходе исследования проявилась и проблема с отходами: стаканы, остающиеся после выгорания свечи, разносятся по кладбищу птицами и животными, и хотя на кладбище сортировка мусора организована хорошо, люди либо не знают о необходимости сортировать мусор или же их это не волнует.