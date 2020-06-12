Невероятный брак в законе принес строительному бизнесмену победу в Госсуде

Мелкого предпринимателя Эйнара Вилплера, которого несколько лет таскали по коридорам судов за то, что он взял на работу четырех украинских строителей, оправдали в суде высшей инстанции. Его спасла дыра в законе, которую Министерство юстиции теперь собирается в срочном порядке залатать, пишет Postimees.
В январе 2018 года полиция встряхнула реновирующийся на улице Пыллу в местечке Винни Ляэне-Вируского уезда многоквартирный дом. В ходе рейда на утеплении фасада обнаружили четырех украинских строителей, у которых, согласно предъявленному обвинению, не было разрешения на нахождение и работу в Эстонии. Их приняли на работу в маленькую строительную фирму Deos Int OÜ, собственником которой и являлся Велплер. Прокуратура начала следствие и отдала предпринимателя под суд.
Примерно через год Вируский суд признал Велплера и его фирму виновными. Суд счел, что предприниматель не проверил, могут ли и как долго украинцы находиться в Эстонии, а значит, нарушил закон, взяв их на работу.
Закон об иностранцах говорит, что если какая-то из шенгенских стран даст визу гражданину третьей страны, он может находиться в Эстонии до 90 дней. На основании паспортов, виз, печатей о пересечении границы и показаний лиц полиция установила, что работавшие в Вене украинцы превысили этот срок. Суд пришел к выводу, что это была не сделанная Велплером работа. На предпринимателя и его фирму наложили штраф в размере 8000 евро.
За этим решением появилось и второе, в окружном суде, – тоже обвинительное. Но бизнесмен не сдался и отправился требовать справедливости в Государственном суде. Велплер и его защитник подчеркивали, что из обвинения прокуратуры невозможно понять, как он должен был убедиться в том, что украинцы имеют право находиться здесь.
Нужно заниматься детективной деятельностью?
Велплер говорит, что если украинец приезжает в Эстонию по полученной в Польше визе, невозможно проверить, когда именно он сюда прибыл: «Никто это не учитывает. Ни одна государственная инстанция этого не может. Несмотря на это, прокуратура пыталась повесить обязанность заниматься детективной деятельностью на эстонских предпринимателей».
Велплер добавил, что в его силах только подсчитать, как долго украинцы работали на его объекте. По его словам, это точно было намного меньше 90 дней, то есть все было законно.
В качестве второго аргумента, Велплер и его защитник ссылались на договор между Европейским союзом и Украиной о выдаче виз, одну из статей которого нужно понимать, по их словам, так, что внутри Европейского союза украинцы могут перемещаться беспрепятственно, при условии, что они не превышают первичной, указанный в визе крайний срок.
Обычно виза дается на полгода или на целый год. Таким образом, 90-дневное правило Эстонии якобы противоречит законодательству Европейского союза.
В мае этого года Государственный суд оправдал Велплера. Не потому, что предприниматель не проверил, есть ли у украинцев вид на жительство и на работу. И не потому, что было выявлено противоречие с законами Европейского союза. По правде говоря, Государственный суд вообще не стал обсуждать эти аргументы.
Велплера спас ведущий к абсурду брак в законе. А именно, Пенитенциарный кодекс говорит, что за допуск на работу нелегала отвечает работодатель, в данном случае Deos Int OÜ. Поскольку юридическое лицо само по себе не может сделать ни плохого, ни хорошего, фирму можно признать виновной лишь в том случае, если установлено, что виновен управлявший или представлявший фирму человек, в данном случае Велплер. А он в свою очередь не может быть виноват, поскольку по закону за работу иностранца отвечает работодатель, то есть Deos Int.
Хвост вытащили, клюв увяз. По сути, речь идет о безвыходной ситуации, при которой никого наказать невозможно. «Наказательную норму нужно привести в порядок», - сухо отметил государственный судья.
Это не первый такой случай. В середине мая еженедельник Eesti Ekspress писал о том, как полиция оштрафовала кондитерскую фирму Pagarini OÜ, которая приняла на работу по изготовлению тортов двух украинских девушек, у которых не было права на нахождение в Эстонии. Pagarini и его руководство оспорили решение и дошли до Государственного суда, где было принято решение как и по делу Велплера: за это деяние некого наказывать.
Из судебных решений можно сделать вывод, что предприниматель и не должен выяснять, законно ли находится ли в Эстонии принятый им на работу гражданин третьей страны. Или, по крайней мере, с ним не будет ничего плохого, если он смотрит на это сквозь пальцы. Руководитель отдела политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Руть Аннус говорит, что это все же не так. Она назвала оправдание Велплера единичным случаем, который «исходит из обстоятельств конкретного дела и не связан с другими случаями».
Министерство юстиции признало, что Пенитенциарный кодекс в этом смысле действительно хромает, и это нужно исправить. Статью следует оформить так, чтобы обязанность проверки иностранца, помимо работодателя, лежала и на физическом лице, поскольку тогда появится возможность привлекать к ответственности и предприятие, объяснила советник по связям с общественностью Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик. Если бы закон уже сейчас был таким, дело Велплера могло бы прийти к иному финалу.
Рабство и 16-миллионный штраф
Несмотря ни на что, предприниматель считает решение Государственного суда большой победой. Он считает, что стал жертвой демонстрации силы со стороны прокуратуры, хотя с самого начала было понятно, что у обвинения нет перспективы.
И хотя Велплеру компенсировали 3500 евро расходов на адвоката, его строительный бизнес застопорился. Потихоньку что-то делают, но обвинение привело к расторжению нескольких договоров и сократило число договоров на будущее. По словам предпринимателя, его клиентами были именно квартирные товарищества. Оборот фирмы сократился в несколько раз.
Кроме того, Велплера тревожит, что за время судебного спора в газетах появилось несколько статей, в которых прокуратура называла его деятельность использованием рабской силы. Речь шла даже о штрафе в 16 миллионов евро: «Это, конечно, полная ерунда».
Теперь, когда оправдательный приговор вступил в силу, предприниматель не услышал от прокуратуры никаких извинений: «Действиями прокуратуры мне лично и фирме причинен как моральный, так и имущественный ущерб».
Что нужно учесть, принимая на работу иностранца?
- Закон об иностранцах гласит, что эстонский работодатель обязан проверить, есть ли у работающего у него иностранца законное право на нахождение и работу в Эстонии. Заключать договор с незаконно находящимся в Эстонии иностранцем нельзя.
- Закон говорит, что находиться в Эстонии на основании визы, выданной компетентной инстанцией страны-члена Шенгенской конвенции, можно до 90 дней в течение 180 дней.
- Для краткосрочной работы можно зарегистрироваться на срок до 365 дней в течение 455-дневного периода. Если, например, украинец отработал в Эстонии год, он должен уехать как минимум на три месяца.
- Работодатель должен платить иностранцу, который зарегистрирован для краткосрочной работы, минимум среднюю заплату по Эстонии, сумма которой указана в последних данных Департамента статистики.