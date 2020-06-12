Невероятный брак в законе принес строительному бизнесмену победу в Госсуде

В январе 2018 года полиция встряхнула реновирующийся на улице Пыллу в местечке Винни Ляэне-Вируского уезда многоквартирный дом. В ходе рейда на утеплении фасада обнаружили четырех украинских строителей, у которых, согласно предъявленному обвинению, не было разрешения на нахождение и работу в Эстонии. Их приняли на работу в маленькую строительную фирму Deos Int OÜ, собственником которой и являлся Велплер. Прокуратура начала следствие и отдала предпринимателя под суд.

Примерно через год Вируский суд признал Велплера и его фирму виновными. Суд счел, что предприниматель не проверил, могут ли и как долго украинцы находиться в Эстонии, а значит, нарушил закон, взяв их на работу.

Закон об иностранцах говорит, что если какая-то из шенгенских стран даст визу гражданину третьей страны, он может находиться в Эстонии до 90 дней. На основании паспортов, виз, печатей о пересечении границы и показаний лиц полиция установила, что работавшие в Вене украинцы превысили этот срок. Суд пришел к выводу, что это была не сделанная Велплером работа. На предпринимателя и его фирму наложили штраф в размере 8000 евро.

За этим решением появилось и второе, в окружном суде, – тоже обвинительное. Но бизнесмен не сдался и отправился требовать справедливости в Государственном суде. Велплер и его защитник подчеркивали, что из обвинения прокуратуры невозможно понять, как он должен был убедиться в том, что украинцы имеют право находиться здесь.

Нужно заниматься детективной деятельностью?

Велплер говорит, что если украинец приезжает в Эстонию по полученной в Польше визе, невозможно проверить, когда именно он сюда прибыл: «Никто это не учитывает. Ни одна государственная инстанция этого не может. Несмотря на это, прокуратура пыталась повесить обязанность заниматься детективной деятельностью на эстонских предпринимателей».

Велплер добавил, что в его силах только подсчитать, как долго украинцы работали на его объекте. По его словам, это точно было намного меньше 90 дней, то есть все было законно.

В качестве второго аргумента, Велплер и его защитник ссылались на договор между Европейским союзом и Украиной о выдаче виз, одну из статей которого нужно понимать, по их словам, так, что внутри Европейского союза украинцы могут перемещаться беспрепятственно, при условии, что они не превышают первичной, указанный в визе крайний срок.

Обычно виза дается на полгода или на целый год. Таким образом, 90-дневное правило Эстонии якобы противоречит законодательству Европейского союза.

В мае этого года Государственный суд оправдал Велплера. Не потому, что предприниматель не проверил, есть ли у украинцев вид на жительство и на работу. И не потому, что было выявлено противоречие с законами Европейского союза. По правде говоря, Государственный суд вообще не стал обсуждать эти аргументы.