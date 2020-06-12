На лето в Ласнамяэ установили временные общественные туалеты

«Летом для горожан общественные туалеты установили в парках Тондилоо, Паэ и Вормси, а также на площадках Катлери и Коорти. При необходимости мы готовы обсудить установку туалетов и в других общественных местах», – отметил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.