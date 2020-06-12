Пт, 12.06.2020
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На лето в Ласнамяэ установили временные общественные туалеты

Общественный туалет в Ласнамяэ.

ФОТО: Управа района Ласнамяэ

На летний сезон в наиболее посещаемых местах Ласнамяэ установлены восемь временных общественных туалетов. 

«Летом для горожан общественные туалеты установили в парках Тондилоо, Паэ и Вормси, а также на площадках Катлери и Коорти. При необходимости мы готовы обсудить установку туалетов и в других общественных местах», – отметил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Временные общественные туалеты дезинфицируются и при необходимости очищаются два раза в день. По распоряжению Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства временные туалеты останутся в распоряжении горожан до 31 октября.

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