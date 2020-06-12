Медики: цель тестирования на антитела к коронавирусу неясна

При тестировании важно четко определить цель, организацию и область применения результата. Хотя тестирование проводится на добровольной основе, важно, чтобы люди не лишались ощущения опасности и сохранялось разумное и считающееся с окружающими поведение, подчеркивают врачи.

При пандемии COVID-19 врачи и ученые объединили усилия, чтобы обеспечить пациентам максимально качественное лечение, основанные на доказанных фактах и надежные исследования. «Мы руководствовались утвержденными международными организациями врачей-специалистов в нашем подходе к заболеванию COVID-19. Решение правительства использовать экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2 не оправдано с медицинской точки зрения, поэтому по результатам тестов нельзя также заключить, болен человек, переболел или здоров. В нынешней ситуации крайне важно, чтобы мы все опирались на целостную информацию, основанную на экспертных мнениях, а не популистских решениях», - говорится в обращении.

При тестировании важно точно определить цель, организацию процесса и способ применения результата. У человека должна иметься однозначно понятная информация о том, на какие вопросы позволяет ответить тест и как нужно действовать в соответствии с его результатами. Человек, использующий экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2, должен был обязательно осведомлен о том, что эти тесты не выявляют, отмечают медики.

Цель экспресс-тестов на антитела к SARS-CoV-2 — предоставить людям информацию о том, переболели ли они заболеванием и сформировался ли у них достаточный иммунитет. Но ученые еще нигде в мире не успели выяснить, сколько антител определенного типа должно быть у человека, чтобы защитить его от новых заражений. На вопрос, сформировался ли достаточный иммунитет, не отвечают на данный момент ни экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2, ни даже проводящиеся в лаборатории тесты на антитела, говорится в обращении.

7 апреля Союз врачей Эстонии представил общественности составленную представителями различных врачебных специальностей оценку экспресс-теста на антитела к SARS-CoV-2. Эта оценка не изменилась: показания к использованию экспресс-тестов ограничены и, учитывая их низкие показатели качества, они не могут быть альтернативой для уже использующихся в Эстонии различных лабораторных тестов.