Пт, 12.06.2020
Детские каникулы я попросил бы не трогать. Дети не должны расплачиваться за чужой провал. Аарне Сеппель
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Роомет Сырмус: производителям клубники нужны рабочие руки, а не пособия

Роомет Сырмус: производителям клубники нужны рабочие руки, а не пособия

Роомет Сырмус

ФОТО: Eero Vabamaegi

Касса по безработице выплатит половину суммы от зарплаты, если производители клубники наймут безработных на время сезонных работ. Предполагается, что новая мера поможет получить заработок 750 безработным на протяжении трех месяцев, пишет Postimees

По словам руководителя Эстонской Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомета Сырмуса, производители клубники не нуждаются в поддержке по заработной плате, потому что эстонцы просто не приедут на сезонные сельскохозяйственные работы, передает ERR

«Количество сборщиков клубники составляло около 400 в течение последних месяцев. Мы не можем получить конкретных ответов на самый простой вопрос: когда иностранные работники смогут приехать на заработки в крайне нуждающийся в них сельскохозяйственный сектор Эстонии?" - сказал Сырмус.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ