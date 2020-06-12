Роомет Сырмус: производителям клубники нужные рабочие руки, а не пособия

По словам руководителя Эстонской Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомета Сырмуса, производители клубники не нуждаются в поддержке по заработной плате, потому что эстонцы просто не приедут на сезонные сельскохозяйственные работы, передает ERR .

«Количество сборщиков клубники составляло около 400 в течение последних месяцев. Мы не можем получить конкретных ответов на самые простые вопросы: когда иностранные работники смогут приехать на заработки в крайне нуждающийся в них сельскохозяйственный сектор Эстонии", - сказал Сырмус.