Роомет Сырмус: производителям клубники нужные рабочие руки, а не пособия

Касса по безработице выплатит половину суммы от зарплаты, если производители клубники наймут безработных на время сезонных работ. Предполагается, что новая мера поможет получить заработок 750 безработным на протяжении трех месяцев, пишет Postimees.
По словам руководителя Эстонской Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомета Сырмуса, производители клубники не нуждаются в поддержке по заработной плате, потому что эстонцы просто не приедут на сезонные сельскохозяйственные работы, передает ERR.
«Количество сборщиков клубники составляло около 400 в течение последних месяцев. Мы не можем получить конкретных ответов на самые простые вопросы: когда иностранные работники смогут приехать на заработки в крайне нуждающийся в них сельскохозяйственный сектор Эстонии", - сказал Сырмус.