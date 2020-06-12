ЕС обеспокоен возможной аннексией Израилем части палестинских территорий

"Боррель напомнил о твердой приверженности ЕС достигнутому через переговоры и жизнеспособному решению по сосуществованию двух государств на основе согласованных на международном уровне параметров. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) поделился своей обеспокоенностью по поводу возможной аннексии", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что глава дипломатии ЕС "подтвердил готовность ЕС работать над возобновлением конструктивных переговоров по урегулированию всех проблем постоянного статуса и достижению справедливого и прочного мира в регионе".

Кроме того, сообщается в коммюнике ЕВС, Боррель поздравил Ганца с назначением и подтвердил намерение ЕС работать с новым правительством Израиля по всем вопросам, представляющим общий интерес.