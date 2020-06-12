Видео ⟩ Горожане возмущены: молодые люди, которых не пускают в бар, устраивают шумные вечеринки прямо на улице

По словам жителей и предпринимателей центра Курессааре, владельцы бара Uim организовывают шумные вечеринки и плюют на правило 2+2, пишет Saarte Hääl.
«Как это возможно, что сейчас, когда ночные клубы должны быть закрыты, какой-то ночной клуб-каморка полностью забит людьми? - спрашивает житель центра города и держащий гостевые квартиры по соседству с баром Uim предприниматель Мярт Вооглайд. - В Uim игнорируют все ограничения, а самоуправление даже не реагирует!»
По словам Вооглайда, в серф-баре Uim и возле него в ночь на субботу и воскресенье раздается такой шум, что невозможно сдать гостевые квартиры.
«У меня есть сделанное на прошлой неделе видео, как в два часа ночи какая-то молодежная компания в прямом смысле этого слова орет на улице, и волостная управа говорит мне, что они не видят проблемы! - сказал Вооглайд. - Однако такая ерунда уже длится пять лет!»
По словам Вооглайда, он уже вторую неделю обращает внимание председателя волостного совета Тийу Аро на то, что в Эстонской Республике открытие ночных клубом запрещено. «Тийу Аро даже не удосужилась ответить на мои письма», - сказал Вооглайд.
Вооглайд будет судиться с волостью
По словам Вооглайда, его предприятие будет судиться против волостной управы, что она начала исполнять свои обязательства и как-то регулировала ночной покой.
«В месте, известном как коронаостров, исполнение требований по безопасности особенно важно, чтобы предотвратить новые заражения, но волостные власти продемонстрировали полную беспомощность, - описывает Вооглайд. - Поэтому считаю, что если бывший руководитель Департамента здоровья Тийу Аро до сих пор не понесла ответственность за то, что в марте не запретила проведение матча по волейболу и Mullifestival, тогда она должна ее понести сейчас».
Член правления также работавшего в центре города Kodulinna Lokaal OÜ Ааре Таммесоо отправил 2 июня в волостную управу Сааремаа письмо, в котором спросил, дано ли одному предприятию спецразрешение организовывать танцевальный вечер с диджеем в помещении, в котором даже невозможно соблюдать установленные правительством правила. По словам Таммесоо, одно подобное мероприятие прошло 1 июня и следующие 5 и 6 июня.
«Сааремааская волость не выдавала ни одного спецразрешения», - заверил в отправленном Таммесоо ответе руководитель отдела культуры и спорта волостной управы Аарне Пыллуяэр. Он добавил, что если кто-то организует мероприятие, он делает это под свою ответственность, он должен учитывать установленные правительством ограничения и не нарушать общественный порядок.
По словам участкового Меэлиса Юханди, в связи с баром Uim весь прошлый год и до прошлых выходных полиция не получала вызовов. Но 6 июня стражей правопорядка вызвали на место в два часа ночи и 7 июня в час ночи. В обоих случаях звонивший сообщил в Центр тревоги, что из бара доносится шум. Когда полиция 6 июня ночью приехала на место, перед баром во дворе стояло много людей, поскольку их из-за действующего правила 2+2 не пустили в бар. Юханди отметил, что полицейские побеседовали с находящимися во дворе людьми.
Отреагировавший на вызов 7 июня полицейским патруль побеседовал с владельцем бара и объяснил, что музыку в баре надо сделать потише.
6 июня в половину второго ночи полицейский патруль проверил развлекательные заведения центра города, чтобы убедиться в соблюдении правила 2+2.
«В некоторых местах было установлено нарушение правила и полицейские побеседовали на эту тему с владельцами заведения», - сказал Юханди.
По словам руководителя по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саара, департамент также получал жалобы на бар Uim. «На данный момент мы изучаем обстоятельства и решаем, будет ли начато производство», - сказал Саар.
Uim: шумят оставленные за дверью
Один из владельцев бара Uim Лаури Вахер заверил, что в случае их бара нельзя говорить об игнорировании ограничений и правил.
«Uim открыт, поскольку это не ночной клуб, а небольшой бар в 45 квадратных метров, у которого есть уличная терраса», - сказал Вахер. По его словам, шумят те люди, которых не пустили в Uim и которые остались за дверью.
«Мы следим, чтобы в баре заполняется не была слишком больной, - объясняет Вахер. - Несколько раз приезжала с проверкой и полиция и установила, что все в порядке. С тем, что люди шумят и поют на улице, мы ничего не может сделать. Мы не можем следить за порядком во всем центре города».
По словам Вахера, он не может обеспечить, чтобы перед барной стойкой люди соблюдали минимум два метра. «Также этого не может обеспечить, например, Selver – люди сами должны за этим следить», - сказал Вахер. По его словам, в этом году используется меньше звуковых колонок, чтобы музыка не играла слишком громко.
Тийу Аро: Мярт Вооглайд врет
По словам председатель волостного совета Сааремаа Тийу Аро, слова предпринимателя Мярта Вооглайда об отправляемых вторую неделю письмах являются ложью.
«Я не получила от Мярта Вооглайда ни одного письма, - заверила Аро. - Если бы он мне написал, я бы, конечно, ответила ему».
Аро добавила, что адвокат Аллар Йыкс 6 июня отправил гендиректору Департамента здоровья Мерике Юрило письмо, копию которого он отправил и ей. В письме, направленном в Департамент здоровья, Йыкс попросил высказать свое мнение по поводу заявления, поданного 3 июня, с целью обеспечить запрет на посещение находящегося в Курессааре в ночном клубе серф-бара Uim на основании распоряжения правительства республики от 16 мая.
Но переписка показывает, что Йыкс 3 июня не обращался с какими-либо заявлениями к Тийу Аро. По словам Аро, она следила за последующей перепиской и перенаправила ее волостной управе.