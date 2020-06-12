Видео ⟩ Горожане возмущены: молодые люди, которых не пускают в бар, устраивают шумные вечеринки прямо на улице

«Как это возможно, что сейчас, когда ночные клубы должны быть закрыты, какой-то ночной клуб-каморка полностью забит людьми? - спрашивает житель центра города и держащий гостевые квартиры по соседству с баром Uim предприниматель Мярт Вооглайд. - В Uim игнорируют все ограничения, а самоуправление даже не реагирует!»

По словам Вооглайда, в серф-баре Uim и возле него в ночь на субботу и воскресенье раздается такой шум, что невозможно сдать гостевые квартиры.

«У меня есть сделанное на прошлой неделе видео, как в два часа ночи какая-то молодежная компания в прямом смысле этого слова орет на улице, и волостная управа говорит мне, что они не видят проблемы! - сказал Вооглайд. - Однако такая ерунда уже длится пять лет!»

По словам Вооглайда, он уже вторую неделю обращает внимание председателя волостного совета Тийу Аро на то, что в Эстонской Республике открытие ночных клубом запрещено. «Тийу Аро даже не удосужилась ответить на мои письма», - сказал Вооглайд.

Вооглайд будет судиться с волостью

По словам Вооглайда, его предприятие будет судиться против волостной управы, что она начала исполнять свои обязательства и как-то регулировала ночной покой.

«В месте, известном как коронаостров, исполнение требований по безопасности особенно важно, чтобы предотвратить новые заражения, но волостные власти продемонстрировали полную беспомощность, - описывает Вооглайд. - Поэтому считаю, что если бывший руководитель Департамента здоровья Тийу Аро до сих пор не понесла ответственность за то, что в марте не запретила проведение матча по волейболу и Mullifestival, тогда она должна ее понести сейчас».

Член правления также работавшего в центре города Kodulinna Lokaal OÜ Ааре Таммесоо отправил 2 июня в волостную управу Сааремаа письмо, в котором спросил, дано ли одному предприятию спецразрешение организовывать танцевальный вечер с диджеем в помещении, в котором даже невозможно соблюдать установленные правительством правила. По словам Таммесоо, одно подобное мероприятие прошло 1 июня и следующие 5 и 6 июня.

«Сааремааская волость не выдавала ни одного спецразрешения», - заверил в отправленном Таммесоо ответе руководитель отдела культуры и спорта волостной управы Аарне Пыллуяэр. Он добавил, что если кто-то организует мероприятие, он делает это под свою ответственность, он должен учитывать установленные правительством ограничения и не нарушать общественный порядок.