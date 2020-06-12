Галерея ⟩ Таллиннцы выбрали проект пляжного комплекса на Штромке. Жюри даст ответ через неделю

«Благодаря современным технологиям мы смогли определить, что информация о конкурсе была известна большому количеству людей: в голосовании в социальной сети Фейсбук приняли участие 77 000 человек, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. – Это на 17 000 больше, чем жителей района, и показывает, что Штромка очень популярна среди таллиннцев».

Целью было создать на Штромке современный и мультифункциональный пляжный комплекс, который предлагал бы возможность проведения здесь свободного времени круглогодично, а также стал бы представительским зданием Пыхья-Таллинна, достопримечательностью и береговым ориентиром, откуда открывается превосходный вид на море и прибрежный парк. Здание, построенное в 1996 году, снесут, так как его архитектура и объем не отвечают современным требованиям.

По словам Пеэтера Ярвелайда, скорее всего, жюри вынесет свое решение на следующей неделе.

«Конкуренция была сильная, таллиннцы отдавали голоса в общей сложности за пять работ под девизами Mere ärkamine, Laine, Kaarik, Rannahoov и Randevuu. С небольшим отрывом победил проект под девизом Mere ärkamine - Пробуждение моря», - сказал Пеэтер Ярвелайд.