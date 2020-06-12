Фото ⟩ МуПо предупреждает: ряд парковок в Таллинне будет под находиться под особым наблюдением

«Мы просим всех водителей тщательно следить за организацией парковки и дорожными знаками. Безусловно, нельзя парковать автомобиль на зеленой зоне или частично на газоне, как это, к сожалению, часто бывает на пляжах Пикакари и Какумяэ, - сообщает пресс-служба МуПо. - Много проблем с парковкой также в окрестностях пляжа Пирита».