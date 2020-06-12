Фото ⟩ МуПо предупреждает: ряд парковок в Таллинне будет под находиться под особым наблюдением

Солнечная летняя погода привлекает на пляжи все больше людей. Муниципальная полиция предупреждает, что ежедневно (особенно по выходным) будет патрулировать парковки возле пляжей и зоопарка.
«Мы просим всех водителей тщательно следить за организацией парковки и дорожными знаками. Безусловно, нельзя парковать автомобиль на зеленой зоне или частично на газоне, как это, к сожалению, часто бывает на пляжах Пикакари и Какумяэ, - сообщает пресс-служба МуПо. - Много проблем с парковкой также в окрестностях пляжа Пирита».
Помимо пляжей, инспекторы МуПо летом больше внимания уделяют также парковке возле зоопарка. На прошлых выходных там царил настоящий хаос и инспекторам пришлось выписать большое количество штрафов и предупреждений.