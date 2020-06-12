Тревожная статистика ⟩ В Эстонии заметно выросло число убийств и случаев вождения в нетрезвом виде

«По сравнению с прошлым годом число убийств выросло более чем в два раза. В прошлом году за этот же период, то есть пять месяцев, от насильственных действий скончалось шесть человек, а за весь 2019 год — 25 человек. Тренд показывает, что мы можем превысить это число за эти первые полгода», - говорит министр юстиции Райво Аэг.

«Убийства в основном происходили на почве бытовых споров, которые возникли в ходе совместного употребления алкоголя, - добавил Аэг. - Статистика по количеству убийств не включает данные за июнь, включая стрельбу в Лихула. Можно также сказать, что чрезвычайная ситуация не повлияла на эту тенденцию, число убийств стало увеличиваться еще до этого».

Всего за пять месяцев этого года было зарегистрировано 10 461 преступлений, что на два процента меньше, чем за тот же период прошлого года. За период чрезвычайного положения зарегистрирована на 20% меньше преступлений, чем за тот же период в 2019 году — в прошлом году было 5003, в этом — 3985.

Причина спада преступности за пять месяцев — снижение случаев физического насилия на шесть процентов. Физическое насилие в близких отношениях было зарегистрировано 1443 раз, что на 33 случая меньше, чем годом ранее.

Снизилось и число киберпреступлений: зарегистрирован 361 случай, что на 15% меньше, чем в прошлом году. «Чрезвычайное положение не повлияло на рост кибермошенничества, как боялись сначала, в основном мошенничество происходит на порталах торговли. С середины марта по май было зарегистрировано вдвое меньше случаев мошенничества и интернет-мошенничества, чем за тот же период в прошлом году, - говорит Аэг. - Однако немного больше зарегистрировано серьезных киберпреступлений, направленных против компьютерных систем, которые могут нанести вред работе целого предприятия и поэтому опасны».

Заметно выросло число случаев вождения в нетрезвом виде, как по сравнению с пятью месяцами прошлого года, так и за период чрезвычайного положения. Случаи вождения в состоянии алкогольного опьянения с января по май произошли 1188 раз, что на 22% больше, чем в прошлом году, причем это самый высокий уровень за последние четыре года. Во время чрезвычайного положения был зарегистрирован 571 подобный случай.

«Это можно объяснить тем, что люди стали сами больше сообщать полиции о случаях вождения в нетрезвом состоянии, - говорит Аэг. - В то же время, еще слишком рано оценивать влияние чрезвычайного положения на данные преступления, потому влияние может проявиться позднее».

Число преступлений против собственности осталось примерно на том же уровне, что и годом ранее. В этом году к маю зарегистрировано 3829 случаев.