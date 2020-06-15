Катри Райк: Языковая инспекция до осени объявила мир

В студии Rus.Postimees тему обсудили Мартин Репинский (Центристская партия) и Катри Райк (Социал-демократическая партия).

Фрагмент беседы:

— Зачем понадобилось реформировать Языковую инспекцию?

Мартин Репинский: — Языковая инспекция — устаревшая структура, которую давно пора было переделать.

— Поможет ли смена вывески улучшить имидж Языковой инспекции?

Мартин Репинский: — Проверять и наказывать — неправильно, так как не это дает ожидаемого результата. А результат должен заключаться в том, чтобы эстонский язык ценился и люди хотели его учить. Этого можно достичь, не заставляя человека или штрафуя его, а мотивируя.

— Но штрафы-то никто не отменяет?

Катри Райк: — Меняется не только вывеска, но и суть. Да, контроль и надзор остаются, но подход не станет строже.

Новому департаменту никто не давал полномочий выписывать больше штрафов. Это не цель!

В департаменте появятся два новых вида деятельности — консультирование и развитие языковой политики. Политика кнута и пряника должна быть сбалансирована.

Считаю, что в обучении языку должен чаще использоваться пряник, чем кнут.

— Это будет записано в законе?

Мартин Репинский: — Да-да, естественно!

Катри Райк: — Очень важно развитие языковой политики. На данный момент треть русскоязычных выпускников основной школы не владеет эстонским на уровне B1 и, соответственно, они не могут поступить в гимназию. Это факт, причем всем известный. К решению этой проблемы будет привлечен Языковой департамент.

Полномочия у департамента будут шире, но штрафов они не будут выписывать больше и контроль не станет более строгим.

Мартин Репинский: — Под новый департамент будут переведены некоторые фонды и отделы из других сфер образования. Цель — не оштрафовать, а улучшить знание эстонского. Много программ будет нацелено на взрослых людей.

— Сколько чиновников будет работать в новом департаменте? Какой бюджет планируется под структуру? Сейчас деятельность Языковой инспекции ежегодно обходится налогоплательщику почти в 500 тысяч евро, на реорганизацию Языкового и Молодежного департаментов запланировано 240 тысяч.

Катри Райк: — При этом сейчас в инспекции работает всего 16 человек! После создания департамента ему будет передана часть функций Министерства образования, в него вольется ряд структур: Arhimedes, Innove, Rajaleidja, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) и Noortekeskus.

В результате, будет создан огромнейший аппарат, где будет работать 500-700 человек. Это очень большая структура, сравнимая с министерством.

О грядущих сокращениях в госаппарате уже открыто высказался лидер Isamaa Сеэдер. Это сложно отрицать. И не получится ли так, что языковой политикой будет заниматься не министерство, а новый супердепартамент? Здесь много вопросов.

Мартин Репинский: — Бюджет департамента, действительно, увеличится, но в нем консолидируются также средства фондов и некоторых отделов Минобраза. В конечном итоге расходы могут уменьшиться.

— У нас предстоят сокращения госаппарата, а мы занимаемся созданием фактически нового министерства и тратим деньги. Оправданно ли это?