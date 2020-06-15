Студия Postimees: поможет ли смена вывески улучшить имидж Языковой инспекции?

В начале июня Рийгикогу принял закон, который позволит на базе Языковой инспекции создать Языковой департамент. Парламентарии проявили редкое единодушие на голосовании. 79 депутатов проголосовали за, включая русскоязычных центристов (Дмитрий Дмитриев, Мария Юферева-Скуратовски, Михаил Корб, Андрей Коробейник, Игорь Кравченко, Наталия Маллеус, Мартин Репинский, Виктор Васильев) и представителей партии Isamaa (Виктория Ладынская-Кубитс, Михаил Лотман). Из центристов не поддержал закон лишь Михаил Стальнухин — он не голосовал, но был на месте. Против проголосовали двое социал-демократов: Евгений Осиновский и Лаури Ляэнеметс.