Студия Postimees: поможет ли смена вывески улучшить имидж Языковой инспекции?
На фоне напряженной экономической ситуации и предстоящего сокращения госаппарата в Эстонии решено усилить Языковую инспекцию, превратив ее в Языковой Департамент. Оправданно ли это? Что изменится?
Обсудить тему в студии Rus.Postimees приглашены Мартин Репинский (Центристская партия) и Катри Райк (Социал-демократическая партия). Смотрите интервью в 10:00!
В начале июня Рийгикогу принял закон, который позволит на базе Языковой инспекции создать Языковой департамент. Парламентарии проявили редкое единодушие на голосовании. 79 депутатов проголосовали за, включая русскоязычных центристов (Дмитрий Дмитриев, Мария Юферева-Скуратовски, Михаил Корб, Андрей Коробейник, Игорь Кравченко, Наталия Маллеус, Мартин Репинский, Виктор Васильев) и представителей партии Isamaa (Виктория Ладынская-Кубитс, Михаил Лотман). Из центристов не поддержал закон лишь Михаил Стальнухин — он не голосовал, но был на месте. Против проголосовали двое социал-демократов: Евгений Осиновский и Лаури Ляэнеметс.
- Зачем понадобилось реформировать Языковую инспекцию?
- Обосновано ли расширение ее полномочий? В чем это будет выражаться?
- Сколько чиновников будет работать в новом департаменте? Какой бюджет планируется под новую структуру?
- Ида-Вирумаа всегда находился под пристальным вниманием Языковой инспекции. Что изменится с созданием Языкового департамента?