Фото ⟩ Изобретательные преступники из Таллинна пытались взорвать банкомат

«Преступление не удалось довести до конца, поскольку полицейские их задержали», - сообщает пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Анника Максимов.

В отношении случившегося начато уголовное производство, которым руководит Пыхьяская окружная прокуратура. «Причина в том, что связанные с задержанными другие эпизоды расследуем мы», - уточнила пресс-секретарь прокуратуры Марие Аава.

Как сообщает прокуратура, помимо инцидента в Хяэдемеэсте трое мужчин 1986-го, 1992-го и 1996 годов рождения подозреваются в нескольких кражах.

«Поскольку есть основания полагать, что подозреваемые могут уклониться от уголовного производства и продолжить совершать преступления, прокуратура ходатайствовала об их аресте», - объяснила Аава.

Суд согласился с этим, и вчера они были арестованы на время предварительного следствия.

У преступников был самодельный газовый баллон и запал, с помощью которых они хотели взорвать банкомат. ФОТО: Põhja prefektuur

«Эти же личности ранее пытались угнать автомобиль, проникали в жилые помещения и на предприятия, где воровали украшения, деньги и другие вещи. К кражам они готовились, предварительно изучая район и путь для побега. Также они использовали самодельный «еж», чтобы помешать охранной фирме и полиции добраться до места происшествия», - объяснил руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.