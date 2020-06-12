Сообразили на троих: мужчины пытались взорвать банкомат

«Преступление не удалось довести до конца, поскольку полицейские их задержали», - сообщает пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Анника Максимов.

В отношении случившегося начато уголовное производство, которым руководит Пыхьяская окружная прокуратура. «Причина в том, что связанные с этими мужчинами другие эпизоды находятся в нашем регионе расследований», - уточнила пресс-секретарь прокуратуры Марие Аава.

Как сообщает прокуратура, помимо инцидента в Хяэдемеэсте трое мужчин 1986, 1992 и 1996 годов рождения подозреваются в нескольких кражах.

«Поскольку есть основание полагать, что подозреваемые могут уклоняться от уголовного производства и продолжить совершать преступления, прокуратура ходатайствовала об их аресте», - объяснила Аава.